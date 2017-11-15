Oğlu öldürülen anne: Çocuğumu versinler hepsini bağışlayacağım (2)

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YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde geçen yıl Murat Ünal’ın öldürülmesiyle ilgili 6’sı tutuklu, 11 sanığın yargılandığı davaya ilişkin yayın yasağı getirildiği açıklandı

15 Kasım 2017 23:14

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde geçen yıl Murat Ünal’ın öldürülmesiyle ilgili 6’sı tutuklu, 11 sanığın yargılandığı davaya ilişkin yayın yasağı getirildiği açıklandı. Murat Ünal\'ın öldürülmesiyle ilgili kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasıyla yargılanan ve Alanya cezaevinde tutuklu bulunan Hicran Ceylan yayın yasağı getirilmesi için Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dilekçe sundu. Sanık Hicran Ceylan’ın dilekçesinde, dosyaya ilişkin yayın yapılmasının dosyanın gidişatını değiştirebileceği belirtildi. Mahkeme heyetinin yaptığı değerlendirmede, haberlerin sürekliliği ve sayıca çokluğu ile haberlerin devamında kamu yararı bulunmadığı kaydedildi. Heyet 9 Eylül 2017 günü oybirliğiyle aldığı kararda, Anayasa\'nın 26/2, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'nin 9/2 ve Basın Kanunu\'nun 3/2 maddeleri uyarınca dosyayla ilgili yazılı ve görsel basında her türlü haber, röportaj, görüntü, eleştiri ve benzeri yayınları yasakladı.

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