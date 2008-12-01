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Yaşam

Oğlu komaya giren Şeşen hastaneyi suçladı

Yüksek ateş şikâyetiyle gittiği özel hastanede geç teşhiş nedeniyle oğlu komaya giren Burhan Şeşen, doktoru suçladı

01 Aralık 2008 02:00

Yaşam savaşı veren Serhan Şeşen’i Alman Hastanesi’ne naklettiren acılı baba Burhan Şeşen, oğluna Maltepe Özel Sema Hastanesi’nde yanlış tedavi uygulandığını iddia etti 

Burhan Şeşen'in oğlu ölümle pençeleşiyor

Sema Hastanesi’nin önünde soruları yanıtlayan Burhan Şeşen, ‘Hastane aleyhinde maddi, manevi tazminat davası açacağım’ dedi.

Grup Gündoğarken’in üyesi, ünlü müzisyen Burhan Şeşen, Maltepe Özel Sema Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oğlu Serhan Şeşen’i (26) dün Alman Hastanesi’ne naklettirdi. Sema Hastanesi’nde başlangıçta yanlış müdahale yapıldığını söyleyen Şeşen, şunları söyledi:

“Beyin tomografisi çekmeden belinden su alıyorlar. Tomografi çekmedikleri için de sağ beyin apsesini göremiyorlar. Tabii omurilik suyu alınması da beyin apsesini tetikliyor. Hem yanlış tanı, hem yanlış tedavi uygulandı. 26 yaşındaki genci yaşama şansı yüzde 1 olan duruma getirdiler. Ben evlat acısıyla yaşayabilirim, ama onlar nasıl yaşayacaklar? O hastanede cinayet var, neredeyse oğlumun ölüsünü aldık.”

Özel Sema Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlyas Akdemir ise, dün bir basın toplantısı düzenledi. Akdemir, Serhan Şeşen’in durumunu soran gazetecilere, “Bu olay bu kadar önemli mi?” şeklinde cevap verdi. Akdemir, Şeşen’e üst solunum yolu enfeksiyonu ve menenjit şüphesi teşhisi konulduğunu ve yatırılmasını istediklerini, ama ailesinin isteği üzerine yatırılmayıp evine götürüldüğünü söyledi. Hastanın ikinci gelişinde ise menenjit teşhisi konulduğunu, daha sonra tomografi çekilince beyninde ödem oluştuğunun anlaşıldığını belirtti.

Hastane: Denetim yapılsın

Yanlış tedavi suçlamalarını kabul etmeyen hastane yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü’nden denetim yapılmasını isteyeceklerini ifade etti. Burhan Şeşen’in eski eşi Buket Büyükönder, hastaneye ilk gelişlerinde yatırılmak istenen oğlunu eve götürmek istediği iddialarını reddetti.

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