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Oğlu kazada ölen baba, görgü tanığı arıyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde trafik kazasında ölen Burak Şirinkoyuncu'nun (22) babası Mustafa Şirinkoyuncu (51), kazanın oluş şekli konusunda şüpheleri bulunduğunu, oğlunun kullandığı motosikletin bir araç tarafından sıkıştırılmış

11 Mart 2018 14:28

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde trafik kazasında ölen Burak Şirinkoyuncu\'nun (22) babası Mustafa Şirinkoyuncu (51), kazanın oluş şekli konusunda şüpheleri bulunduğunu, oğlunun kullandığı motosikletin bir araç tarafından sıkıştırılmış olabileceğini belirterek, görgü tanığı aradığını söyledi.
Kaza, geçen 21 Şubat günü saat 03.00 sıralarında Altınyol Caddesi Deniz İkmal Destek Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Konak\'tan Karşıyaka yönüne giden Burak Şirinkoyuncu yönetimindeki motosiklet, belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Şirinkoyuncu yaralandı. Şirinkoyuncu, diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu tespit edilen Şirinkoyuncu, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Açıköğretim lisesinde eğitimine devam eden ve 4 kardeşin en büyüğü olan Burak Şirinkoyuncu\'nun babası Mustafa Şirinkoyuncu, olaydan 2 gün sonra kaza yerine gitti. Baba Şirinkoyuncu, kazanın meydana geldiği yolun oldukça geniş olduğunu, keskin bir viraj bulunmadığını ve yoldaki trafiğin yoğun olmaması nedeniyle oğlunun bir kaza yapma ihtimalinin güç olduğunu belirtti. Şirinkoyuncu, \"Ben kesin bir araç sıkıştırmıştır demiyorum, ama öyle bir durum varsa da bunu yapanın cezasını çekmesini istiyorum. Çünkü kazanın gerçekleştiği saat 03.00. Yol boşsa, yolun da 3 şeritlik olduğu hesaba katılırsa, bu kazanın olma ihtimalini düşük buluyorum. Olay yerinde dükkan olmadığı için herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsü bulamadım. Yetkililerden, MOBESE kameralarının dikkatlice incelenmesini ve bana da gösterilmesini istiyorum\" dedi.
Sosyal medyadaki hesaplardan da kazayı görenlerin kendisine ulaşmasını istediği yönünde bazı paylaşımlarda bulunan baba Şirinkoyuncu, görgü tanığı bulunması ya da MOBESE kameralarının incelenmesi ve kendisine de gösterilmesi durumunda içindeki şüphenin son bulacağını söyledi.

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