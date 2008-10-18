Oğlu için toplanan paraları alıp kaçtı

Mersin'de geçen mayıs ayında tinercilerin tiner dökerek yaktığı 18 yaşındaki Doğan Dişçi'ye son darbeyi annesi vurdu.

Doğan, kendisini 2 yaşındayken terk eden annesiyle ilk olarak yoğun bakımda karşılaşmıştı. Annesini karşısında görünce her yeri sarılı olmasına rağmen, kollarını kaldırmış, annesine sarılmıştı. Doktorlar ise bunu "mucize" diye adlandırmıştı.



Yoğun bakım ünitesinde, anne ve oğlu gözyaşlarına boğulmuş, tüm Türkiye'yi ağlatmıştı.

Ancak bu özlem dolu kavuşmanın ardından, büyük bir plan çıktı. 16 yıl sonra oğluna kavuşan anne, Doğan'ın tedavisi için toplanan paraları alıp ortadan kayboldu.





