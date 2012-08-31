Oğlu için sokakta etekle dolaştı

Almanya’da okula elbiseyle gittiği için arkadaşlarının dalga geçtiği oğlunu rahatlatmak isteyen baba etek giyip sokağa çıktı. Baba bu davranışıyla oğluna rol model oluşturduğunu düşündüğünü söyledi.

Almanya’nın güneyinde küçük bir kasabada yaşayan Nils Picker beş yaşındaki oğlu okula elbiseyle gitmek isteyince onu bu seçiminde özgür bıraktı.

Okul arkadaşlarının oğluyla dalga geçmesi üzerine onun özgüvenini yerine getirmeye karar veren Picker oğlunun giydiği elbiseyle aynı renkte bir etek giydi ve onunla sokağa çıktı.

Almanya’da yayınlanan Emma dergisinin haberine göre Berlin’de yaşadıkları dönemde oğlu sokağa hangi kıyafetle çıkarsa çıksın kimsenin olumsuz bir tepki göstermediğini söyleyen Picker etek giyerek onun seçimine destek olduğunu söyledi.