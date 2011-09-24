Oğlu için kapak topluyor





T24- Antalya’da ev kadını Narşah Ortakalaycı (54), geçirdiği trafik kazası sonrası yürüyemeyen oğlu Barbaros Hayrettin’e (27) akülü araba alabilmek için mavi kapak toplamaya başladı.





Hürriyet’in haberine göre, geçen yıl Mart ayında trafik kazası geçiren bir mağazada işçi olan Barbaros Hayrettin Ortakalaycı’nın boynu kırıldı ve 6 ay süren tedavide omurilik zedelenmesi teşhisi konulan genç bir daha yürüyemedi. Omzundan aşağısı felçli kalan oğlunun bu durumuna çok üzülen anne Narşah Ortakalaycı, tekrar evden dışarı çıkabilmesi için mavi kapak toplama kararı aldı.

"Oğluma akülü araba alacağım" düşüncesiyle 2 aydır cadde ve sokakları dolaşan anne, 10 bine yakın kapak topladı. Oğlu için her gün bıkmadan usanmadan sokaklara çıkan ve çöplerin içinden pet şişe kapağı toplayan Narşah Ortakalaycı’ya çevredeki esnaf da büyük destek verdi. Özellikle Kazım Özalp Caddesi esnafının topladığı kapakları anne Narşah Ortakalaycı’ya vermesiyle kapak sayısı bir hayli arttı.

Mavi kapakları oğlu için umut olarak gören anne Narşah Ortakalaycı, televizyonda izlediği bir haber sonrası mavi kapakları toplama kararı aldığını belirterek şunları söyledi:

"Televizyonda mavi kapaklara akülü araba verildiğini duyunca, bu araba benim çocuğumun eli ayağı olacak, neden toplamıyorum diyerek kapak toplamaya başladım. 2 aydır Barbaros’u eve bırakıyorum, kapak toplamaya gidiyorum. Kapaklar çöp tenekesinde değil, nerede olursa olsun, alırım. Yollardan, çöp tenekelerinden topluyorum. Hangi çöpte gördüysem alıyorum. Gurur duyuyorum. Kimseden para pul istemiyorum. Bize akülü araba verilmesini istiyorum. Mavi kapaklar bizim için umut oldu. Gururla topladım, toplamaya da devam edeceğim. Topladığım kapakları derneğe verip akülü arabayı alacağım."

Kız arkadaşını servise yetiştirmeye giderken, arkadaşına ait aracın çarpması sonucu sakat kalan Barbaros Hayrettin Ortakalaycı ise, "İnsanın tek dostu annesi, hayatta başka kimsesi yok. Annem olmasa yaşayamazdım herhalde. Babam hayatta, ayrı yaşıyoruz, ama bazen beni görmeye geliyor. Babam gidip de bu işi yapamazdı. Umudum mavi kapaklarda" diye konuştu.

Uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Narşah Ortakalaycı, 1’i kız 4 çocuğundan Barbaros Hayrettin ile oturuyor, diğer çocukları ayrı yaşıyor. Engelli Barbaros Hayrettin, yeterli gün sayısını doldurmadığı için 2 ay önce annesinin çektiği 16 bin TL banka kredisini kullanarak primini yatırdı ve malulen emekli oldu. Barbaros Hayrettin 730 TL emekli maaşı alırken, annesi ise devletten 560 lira bakım parası alarak yaşamlarını sürdürüyor.

Çeşitli derneklerin verdiği akülü arabadan alabilmek için 250 kilogram ağırlığında yaklaşık 160 bin kapak toplanması gerekiyor.