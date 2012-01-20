Oğlu için GS'li oldu







T24- Gülben Ergen, oğlu Atlas için takım değiştirdi. Koyu Fenerbahçeli şarkıcı, 39 yaşından sonra evlat hatrına Galatasaraylı olduğunu açıkladı.





Doğum gününde yan yana gelmediler







Hürriyet'in haberine göre, Gülben Ergen ile boşanmak üzere mahkemelik olduğu eşi Mustafa Erdoğan, oğulları Atlas’ın 5’inci yaş kutlaması nedeniyle uzun aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Aylar önce evlerini ayıran çift, kutlama için Levent Party Kids çatısı altında buluştuysa da yan yana gelmemeye büyük özen gösterdi.





Sarı kırmızı kutlama





Erdoğan’dan uzakta çocuklarıyla ilgilenen Gülben Ergen, ilginç bir de itirafta bulundu. Çocukluğundan beri koyu Fenerbahçeli olduğunu söyleyen şarkıcı, evlat hatrına takım değiştirdiğini söyledi: “Atlas öyle istediği için artık ben de Galatasaray taraftarıyım. Doğum günü hediyesi olarak da ona takımın amblemini taşıyan battaniyeden atkıya birçok eşya aldım.”

Mustafa Erdoğan, gecikmeli olarak katıldığı partide bir saat kadar kaldıktan sonra mekandan ayrıldı.

Annesinin Galatasaray ürünlerine boğduğu Atlas’a babası Mustafa Erdoğan’ın hediyesi ise Süpermen kostümü oldu.

