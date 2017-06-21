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Spor

Oğlu gitti; sırada van Persie mi var?

Robin van Persie, oğlunu Feyenoord altyapısına yazdırdı

21 Haziran 2017 12:56

Fenerbahçe’nin 33 yaşındaki yıldızı Robin van Persie, oğlu Shaqueel’i Hollanda’da Feyenoord altyapısına yazdırdı.

Takımdan ayrılması gündemde olan Hollandalı’nın ailesinin artık Hollanda’da yaşamak istediği, bu nedenle Fenerbahçe’den bonservisinde kolaylık sağlanmasını istediği iddia edildi.

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Milliyet’ten Senad Ok’un haberine göre, Hollanda basını yıldız futbolcunun ailesinin bu sene İstanbul yerine Rotterdam’da yaşayacağını yazıyor. Bir süredir Feyenoord ile transfer görüşmesi yaptığı da iddia edilen van Persie’nin, ailesinden ayrı kalması uzak bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle 33 yaşındaki Hollandalı’nın ailesiyle birlikte ülkesine dönebileceği iddia edildi.

2015-16 sezonunda yine Fenerbahçe'den Dirk Kuyt'ı transfer eden ve oyuncunun lider ve savaşçı yapısından oldukça verim alan Feyenoord'un, van Persie transferine de oldukça sıcak baktığı öne sürüldü.

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