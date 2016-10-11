Oğlu ‘FETÖ’den tutuklanan imam intihar etti

Mersin'de öğretmen oğlu ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan cami imamı 53 yaşındaki Hasan Taştan, yaşamına son verdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, olay, merkez Toroslar İlçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde meydana geldi. Toroslar Müftülüğü'ne bağlı Zeytinli Bahçe Camii'nin imamı Hasan Taştan, gece cemaatle birlikte yatsı namazını kıldıktan sonra caminin yanındaki lojmana geçti. Taştan, bir süre sonra lojmana gelen yakınları tarafından bulundu. İntihar eden Taştan'ın cesedi önce Mersin Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cami cemaati, imam Taştan'ın Hakkari'de öğretmen olan oğlu M.T.'nin bir süre önce ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından bunalıma girdiğini belirtti.