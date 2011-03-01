-OĞLU ERBAKAN'A SON KONUŞMASINI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, ''babasının İslam'ın, Allah yolunda cihat etmek, tüm insanlığın saadeti ve İslam birliğini kurmak için çalışmak olduğunu tüm dünya Müslümanlarına öğrettiğini'' söyledi. Fatih Erbakan, Fatih Camisi'nde babası Necmettin Erbakan için kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'da; Fatih Sultan Mehmet, Eyüp El Ensari Hazretlerinin dizinin dibinde, Fatih Camisi'nin avlusunda, herkesin lideri, hocası ve aynı zamanda babası olan çok müstesna bir şahsiyeti, babası Erbakan'ı ebedi hayatına uğurlamak için toplandıklarını ifade etti. Babasının, hem Türkiye'deki, hem de dünyadaki Müslümanlara İslam'ın sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan ve hacca gitmekten ibaret olmadığını öğrettiğini belirten Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''İslam'ın bütün bunlarla birlikte Allah yolunda cihat etmek, tüm insanlığın saadeti ve İslam birliğini kurmak için çalışmak olduğunu, bizlere ve tüm dünya Müslümanlarına öğretti. Kendisi de son nefesine kadar bu uğurda canıyla ve malıyla mücadele etti. Buna şahitlik ediyoruz Elhamdülillah. Yine şahitlik ederiz ki kendisi hayatı boyunca yapacağı her işte, atacağı her adımda karar verirken, ahirete öncelik vererek karar verdi. 'Ben bu işi yaparsam, bunun karşılığı ahirette ne olur' şeklinde düşünerek hareket etti. Kendisine haksızlık yapanlar ve kötü düşünenler hakkında hep iyi düşündü, onlara da iyilik yaptı, onların da iyi olması için uğraştı. Bizler kendisinden razıyız, Cenab-ı Allah da inşallah ondan razı olur. Bugün inşallah hayatı boyunca özlemini duyduğu Rabbine, onun cennetine ve Resulüne kavuşma günü olur kendisi için. İnşallah Cenab-ı Allah, hepimize de mahşer gününde, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sancağı altında kendisiyle birlikte cennetlikler olarak toplanmayı nasip eder.'' -DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ CENAZE İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, eski başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın bugün meclis kürsüsünden değil ama musalla kürsüsünden hitap ettiğini ve ''Dünya fanidir, geçicidir. Ancak dünyada güzel işler yapmak, millete, insanlığa, alemi insanlığa hizmet etmek kalıcıdır ve bakidir'' dediğini ifade etti. Hac protokolü dolayısıyla Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti yarıda keserek, Erbakan için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze merasimine katılan Görmez, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, bugün merhum ve batur başbakana, millet büyüğüne karşı son görevini yerine getirmek, hüsnü şehadetini ifade etmek üzere, merhumun dilinden hiç düşürmediği İslam kardeşliğinin bir nişanesi olarak dost ve kardeş İslam ülkelerinden misafirlerin de törene katıldığını belirtti. ''Başımız sağolsun, başınız sağolsun, milletimizin, alemi İslam'ın başı sağolsun'' diyen Görmez, ''Hüküm Allah'ındır. Hepimiz Allah'a aitiz ve hepimiz ona döneceğiz'' ayetini anımsattı. Görmez, katılımcılara ''Muhterem başbakanımıza, millet büyüğümüze hakkınızı helal ediniz'' diyerek 3 kez helallik istedi. Katılımcılar da ''Helal olsun'' diye seslendi.