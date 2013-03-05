'En iyi erkek evlat oscar ödülü' Adele'in oğluna verildi!

85. Oscar Ödül Töreni'nde 'En İyi Orijinal Şarkı’ dalında ödül kazanan İngiliz şarkıcı Adele, Los Angeles seyahatinden Altın Küre, Grammy ve Oscar ödülüyle geri döndü.

24 yaşındaki şarkıcı, Hollywood’da oğlu için minik bir Oscar heykeli yaptırdı. Adele, Oscar ödülünü ve yanında ‘en iyi çocuk’ yazan mini Oscar heycelciğinin fotoğrafını “Evdeyiz! Muhteşem bir yolculuktu. Bizi ağırladığın için teşekkürler Hollywood!” mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.





Adele, ‘Skyfall’ şarkısıyla ‘En İyi Orijinal Şarkı’ kategorisinde Altın Küre ve Oscar kazandı. Adele’in bu başarısının ardından bir sonraki James Bond filmi için de şarkı yazması istendiği bildirildi.

(ntvmsnbc)