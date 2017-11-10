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Kültür-Sanat

Oğlu, Cem Yılmaz'dan defalarca Aleyna Tilki'nin numarasını istemiş

"Oğlum bu kadar erken başlamaya gerek yok, Aleyna Tilki, orada duruyor"

10 Kasım 2017 18:24

Cem Yılmaz, Brand Week İstanbul’da sahneye çıktı, esprileriyle katılımcıları kahkahaya boğdu. Yılmaz, oğlu Kemal Yılmaz'ın ısrarla kendisinden Aleyna Tilki'nin telefonunu istediğini söyledi.

Brand Week Istanbul etkinliği kapsamında Zorlu PSM’de konuşma yapan Cem Yılmaz, yine esprileriyle güldürdü. Arçelik’in davetlisi olan şovmen, geçmişte marka yüzünden yoksulluk çektiklerini anlattı.

Yılmaz, “Babam, 60’lı yıllarda tel dolap üretiyordu. Arçelik’in piyasaya girmesiyle işlerimiz mahvoldu. Bana ‘Sen komediye yüklen, abin edebiyata baksın, kız kardeşini de komedyene veririz’ dedi” sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre beş yaşındaki oğlu Kemal’den de söz eden komedyen, minik çocuğun kendisine beş kez “Baba, hafızanda Aleyna Tilki’nin cep telefonu numarası var mı?” diye sorduğunu belirtti.

Yılmaz, Kemal’e şu cevabı verdiğini açıkladı:

“Oğlum bu kadar erken başlamaya gerek yok. Aleyna Tilki, orada duruyor. O da seninle beraber büyüyecek!”

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