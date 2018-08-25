Oğlu balkondan düştü, annesi peşinden atladı

Bursa'da annesini ziyarete giden Nigar K.'nin 2 yaşındaki oğlu 5. kattaki balkonda oynarken aşağı düştü. Sinir krizi geçiren anne de kendini aşağıya attı. Çocuk hayatını kaybetti, annenin sağlık durumu ağır.

Bursa’da, 36 yaşındaki Nigar K., 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonunda oynayan oğlu 2 yaşındaki Abdulvahap’ın düştüğünü görünce, çığlık atarak pencereden atladı. Abdulvahap, kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, otomobilin üzerine düşüp ağır yaralanan Nigar K.’nin tedavisi ise sürüyor.

Nigar K., oğlu Abdulvahap’la birlikte, yatalak olan annesini ziyaret etti. Abdulvahap K., dairenin bahçeye bakan yatak odasının balkonuna çıkıp, oynamaya başladı. Bir süre sonra duyduğu sesler üzerine balkona koşan Nigar K., oğlunun düştüğünü, yerde hareketsiz yattığını gördü. Sinir krizi geçiren anne, salona koşup 5. kattaki pencereden kendini boşluğa bıraktı. Nigar K., park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ikisi de ağır yaralanan anne- oğlu, ilk müdahalelinin ardından ayrı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Minik Abdulvahap, kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nigar K. ise kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. (DHA)