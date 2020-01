'Öğle uykusu çocukların öğrenmesine yardımcı oluyor'

Küçük yaştaki çocukların öğle yemeğinden sonra bir saat uyumasının beyni güçlendirerek öğrenmelerine yardımcı olduğu kaydedildi.

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden araştırmacıların 40 çocuk üzerinde yaptığı çalışmanın bulguları, Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları'nda (Proceedings of the National Academy of Sciences) yayımlandı.

Öğle uykusunun faydasının aynı gün ve ertesi gün hissedildiğini ifade eden araştırmacılar, uykunun hafızanın güçlenmesi ve erken yaştaki öğrenim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çocuklara öğle yemeği sonrası bir saat uyuma fırsatı verildiğinde, uyumadıkları günlere kıyasla görsel-uzamsal beceri bakımından daha iyi performans sergiledikleri görüldü.

Uyku sonrasında çocukların %10 daha fazla bilgi hatırladığı kaydedildi.

Uyku sırasında çocukların, beynin öğrenme ve yeni bilgi edinmeye ilişkin bölgelerinde faaliyet artışı gözlendi.

Baş araştırmacı Rebecca Spencer, okul öncesi çocuklarda öğle uykusunun önemini ilk kez kendilerinin ortaya koyduğunu ve çocukların uykuya teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'deki Royal College Pediatri ve Çocuk Sağlığı bölümünden Dr Robert Scott-Jupp, daha önce yetişkinler üzerinde yapılan araştırmalarda kanıtlanan bu olgunun çocuklar üzerinde de kanıtlanması sayesinde, öğle uykusu konusunda farklı düşüncelere sahip okul öncesi kreşlerin bu konuya artık daha bilimsel yaklaşabileceğini belirtti.

Dr Scott-Jupp, küçük çocukların beyinlerine dinlenme ve bir sonraki güne hazırlanmasına olanak tanıma açısından günde 11-13 saat uykuya ihtiyaçları olduğunu ve gün içindeki uykunun da gece uykusu kadar önemli olduğunu söyledi.