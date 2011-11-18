Öğle tatilinde tedavi yok!

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Grip olan bronşit hastası Muzaffer Beyazgeyik, kendini kötü hissedince Adana'daki Doğankent Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Merkezde ona serum takıldı. Ama kısa bir süre sonra yanına gelen görevli onu dışarı çıkarmak istedi.Gerekçe şaşırtsa da Beyazgeyik görevlinin dediğini yaptı; bahçeye çıktı, serum şişesini de bahçedeki bir limon ağacına astı. Beyazgeyik, fenalaşınca bir yakınını yanına çağırdı.Görevliler 1 saat sonra geldi ve hasta ancak o zaman yeniden sağlık merkezine girebildi. Hasta, şikayetçi olacağını söyledi.Adana İl Sağlık Müdür Vekili Sadettin Özsürekçigil ise ihmali olanlar hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.