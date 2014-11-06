'Öğle tahliye oldu, akşam adam vurdu'

Şişli’deki rezidans cinayeti davasının sanıklarından Onur Özbizerdik, dün öğle saatlerinde tahliye oldu. Özbizerdik’in gece gittiği eğlence merkezinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edildi. Polis, olayın ardından kaçan Onur Özbizerdik’i yakalamak için çalışma başlattı.

Polat Towers'ın 22. katında işadamı Fatih Edremit’in öldürülmesi davasının tutuklu sanıklarından Onur Özbizerdik dün tahliye oldu.

Öğle saatlerinde cezaevinden çıkan Özbizerdik, akşam da Sarıyer Emirgan sahilinde bulunan bir eğlence merkezine gitti.

İddiaya göre Özbizerdik, eğlence mekanının güvenlik görevlisiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Özbizerdik, şahsı bacağından vurdu.

Tahliyesinin üzerinden 12 saat geçmeden adam yaraladığı öne sürülen Özbizerdik, plakası alınamayan siyah bir otomobille kaçtı.

Yaralı bodyguard ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis, adam yaraladığı öne sürülen Onur Özbizerdik'i yakalamak için çalışma başlattı.

Dündar Kılıç’ın torunu, Çakıcı’nın üvey oğlu

- Onur Özbizerdik, Türkiye’nin en eski kabadayı ve suç baronlarından Dündar Kılıç’ın öz torunudur.

- Onur Özbizerdik’in annesi Uğur Özbizerdik, yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı‘nın ikinci eşidir. Onur henüz 13 yaşındayken annesi gözünün önünde cinayete kurban gitti. Annesinin katili kendisine büyük saygı duyduğu üvey babası Alaattin Çakıcı’dır.

- Bu olaydan sonra iyice psikolojisi bozulan genç baba, Şişli’de öğrenimine devam ettiği liseyi yarım bıraktı.

- Daha 15 yaşlarında ergen dönemlerindeyken aracını düzgün park etmediğini iddia eden Ünal Acar'ı silahla topuğundan vurdu. Ünal Acar ise Özbizerdik’i çocuk olması nedeniyle affedip şikayetini geri almıştı.

- Birkaç yıl sonra da Alaattin Çakıcı’nın öz kardeşi Gencay Çakıcı’yı, adam yollayıp yaralanmasına sebep olmasından dolayı cezaevine girdi. 2005’de Etiler bölgesinde büyük bir çatışmaya adı karıştı.

- Söz konusu mevzuda 2 kişi yaralandı, 2 kişi yaşamını kaybetti. Olay medyaya yansıyınca direkt Romanya’ya kaçtı. 2008 yılının Nisan ayında Romen emniyet yetkililerinin yardımıyla Türk istihbaratına teslim edildi. Kasten adam öldürmeye teşebbüs etmekten mahkemeye çıkarıldı. Kısa bir zaman sonra serbest bırakıldı.

- 2009’da da Polat Towers’ta, işadamı Fatih Edremit isminin cinayetiyle ilgili şüpheli olarak tutuklandı. Yaklaşık 2 sene devam eden mahkeme süreci sonrasında serbest bırakılmıştı.