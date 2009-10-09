'Oğlan pazarları beni tahrik ediyor'

Roman Polanski’nin serbest bırakılmasının ateşli savunucusu Fransa Kültür Bakanı Frederic Mitterrand, 2005’te yazdığı ‘Kötü Hayat’ isimli otobiyografisinde küçüklerle seks yapmaya teşvik etmekle suçlanıyor.



Fransa’da eşcinsel Kültür Bakanı Frederic Mitterrand’ın 2005’te yayımlanan “Kötü Hayat-Mauvaise Vie” isimli anı kitabında Bangkok’ta küçük yaştaki erkek fahişelerle birlikte olmaktan büyük zevk aldığını ifade etmesi dört yıl sonra ülke gündeminin en önemli maddesi oldu. Milliyet gazetesinin haberine göre, 1977’de ABD’de 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiği için İsviçre’de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Roman Polanski’nin serbest bırakılması için yürütülen kampanyanın en ateşli savunucularından olan Mitterrand’ın anılarına açıklık getirmesi ve istifa etmesi isteniyor.



Köle pazarları...



Frederic Mitterrand, yayımlandığında edebiyat dünyasında büyük beğeni alan kitabında Tayland’da genç erkeklerin satıldığı fuhuş yuvalarını kastederek, “Oğlanlara para vermek gibi bir alışkanlığım olmuştu... Buluğ çağındaki bu oğlan pazarları, köle pazarları beni fazlasıyla tahrik ediyor..” tarzında ifadelere yer vermişti. Kitap yayımlandığında henüz bir kabine üyesi olmayan Mitterrand herhangi bir şekilde suçlanmamış, kitap da bir skandal olarak karşılanmamıştı.

Ancak Mitterrand’ın Polanski’ye ateşli bir şekilde destek vermesi, bakanın cinsel yaşamını yeniden gündeme getirdi. Mitterrand’ın insanları seks turizmine teşvik ettiğini savunan Fransız sağı ve solunun önde gelen politikacıları, Kültür Bakanı’ndan bir açıklama bekliyor.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Jean Marie Le Pen’in kızı ve partinin iki numarası Marine Le Pen, Mitterrand’ın “Kötü Hayat”ta itiraf ettiği seks turizmiyle ilgili geçmişteki deneyimlerini bir TV tartışmasında ortaya koydu. Le Pen, Mitterrand’ın adını vererek, “Kitabında açık açık yazdı” diye konuştu. Marine Le Pen’in ardından Sosyalist Parti Sözcüsü Benoit Hamon da Mitterrand’ın istifasını istedi.



Sarkozy arkasında



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin başdanışmanı Henri Guiano, istifanın söz konusu olmayacağını, ortada Polanski’den farklı olarak dava, suçlu veya şikâyetçi taraf olmadığını söyledi.

Frederic Mitterand, eski sosyalist cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın yeğeni.