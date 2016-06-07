Öger’in mal varlığı bloke edildi



Geçen yılın sonunda iflas eden Almanya’nın tanınmış Türkiye kökenli işadamlarından Vural Öger hakkında Frankfurt Eyalet Mahkemesi tarafından mal varlığının bloke edilmesi kararı çıkartıldı. Mahkeme sözcüsü, 6 Mayıs’ta görülen davada alınan bu kararın bir milyon euroyu kapsadığını açıkladı. Böylelikle haber portalı Spiegel Online’da yayınlanan haberi doğrulayan mahkeme sözcüsü, kararın Öger açısından hangi sonuçlar doğuracağı konusunda ise bilgi veremedi. Bu kararın alınmasında, Öger’in alacaklılarının mahkemeye başvurmasının etkili olduğu belirtildi. Ancak karar henüz kesinlik kazanmadı.

Mal varlıklarının bloke edilmesi kararıyla, borçluların sahip olduğu mal varlıkları garantiye alınıyor ve böylelikle haciz gibi durumlarda zorluk yaşanmaması hedefleniyor. Spiegel Online’ın haberinde, Öger’in sahip olduğu emlak, arsa ve firma hisselerini değerinin altında satarak özel mülkiyetini daha az göstermeye çalıştığı öne sürüldü. Zira Öger’in firma borçlarına karşılık özel mülkiyetini teminat gösterdiği vurgulandı.

SunExpress alacaklı

Turizm alanında adını duyuran Vural Öger, 30 Aralık 2015 tarihinde V.Ö. Travel şirketinin, 4 Ocak 2016 tarihinde ise Öger Türk Tur’un ise iflasını verdi. Spiegel Online'ın haberine göre Vural Öger, sahibi olduğu Öger Tours'u Almanya'nın önde gelen turizm şirketlerinden Thomas Cook'a sattığından beri Öger Türk Tur ile Türkiye'ye bilet satışına ağırlık vermişti. Bu alanda Alman havayolları şirketi Lufthansa ile Türk Hava Yolları’nın ortak kuruluşu SunExpress ile işbirliği yapıyordu. Öger, SunExpress biletlerini satıyor ve provizyon alıyordu. Spiegel Online'daki haberde, 2010-2015 yılları arasında Öger'in bilet satışıyla 350 milyon euro ciro yaptığı ve 40 milyon euro provizyon aldığı öne sürüldü. Ancak geçen yılın eylül ayında Öger'in 17 milyon euro civarındaki borcunu ödeyememesi üzerine şirketler arasındaki işbirliği sekteye uğradı. Bunun üzerine Öger, borçlarını özel mal varlığı üzerinden ödemeyi taahhüt etti. Haberde, Öger’in sahip olduğu emlak, arsa ve firma hisselerini değerinin altında satarak özel mülkiyetini daha az göstermeye çalıştığı öne sürülüyor.

SunExpress'in alacaklarını tahsil edebilmek için mahkemeye başvurduğu ve Öger'in mal varlığının bloke edilmesi kararında etkili olduğu kaydedildi. Spiegel Online'ın haberine göre Öger, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, SunExpress ile kendisi arasındaki anlaşmazlıkta “halen devam eden mahkeme süreci” nedeniyle “ayrıntılı bilgi vermesinin” mümkün olmadığını bildirdi.