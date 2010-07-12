Öğer Tur İngiliz devine satılıyor

T24- Türkiye'nin yurtdışındaki en büyük tur operatörlerinden Öğer Tur, İngiliz turizm devi Thomas Cook Grubu'na satılıyor. Thomas Cook, Öğer Tur'un yüzde 100’ünü kurucu hissedar Vural Öger’den satın alacağını açıkladı.



1969 yılında kurulan ve Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinden olan Öger Tur, özellikle Türkiye’ye yönelik tatil paketleri satışı ile tanınıyor. 31 Ekim 2009’da sona eren mali yılda 400 binin üzerinde yolcu taşıdığını açıklayan Öger Tur, aynı dönemde 256 milyon euro brüt gelir ile 3.3 milyon euro işletme kârı bildirmişti.



Thomas Cook, Öger Tur’u yılsonu kapanışında belirlenecek olan nakit karşılığı ile son 12 aylık net borç ve benzeri borçlar toplamına dayanarak yaklaşık 30 milyon euroya satın almayı planlıyor. Ayrıca, Öger Tur bünyesindeki diğer firmalar Türkiye’de 2.5 milyon euro değerinde acente ve konaklama hizmetini Thomas Cook’a karşılıksız sağlamayı kabul etti.



Thomas Cook bu satın alma sayesinde Almanya’nın ikinci büyük turizm grubu olarak konumunu sağlamlaştıracak, Türkiye’deki varlığını daha da güçlendirecek.



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Öger Tur, hali hazırda Vural Öger ve kızı Nina Öger tarafından yönetiliyor. Şirketin devri gerçekleştikten sonra her ikisi de Öger Tur’daki yöneticilik görevlerini bırakacak, ancak Türkiye’deki güçlü ilişkilerini kullanarak Thomas Cook’a tavsiye ve destek vermeye devam edecekler.



Avrupa Komisyonu’ndan rekabet izninin çıkması koşuluna bağlı olan satın alma sürecinin en geç Eylül 2010’da tamamlanması bekleniyor.



"GRUBUMUZA ÖNEMLİ FAYDALAR SAĞLAYACAK"



Thomas Cook Grubu CEO’su Manny Fontenla-Novoa şöyle dedi: “Öger Tur gibi oturmuş ve itibarlı bir markayı Thomas Cook Grubu’na dahil edeceğimiz için mutluyum. Thomas Cook Grubu’nun en büyük ve en önemli faaliyet alanlarından biri olan Almanya’daki güçlü konumunu daha da sağlamlaştıracak fırsatlar araştırmaktaydık ve Öger Tur’u satın almamızın bu hedefimizi gerçekleştirme stratejimizde önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu satın alma, Avrupa’daki tüm pazarlarımız için önemli bir güzergâh olan Türkiye’deki varlığımızı da güçlendirecek. Sonuç olarak, grubumuza önemli faydalar sağlayacak, stratejik önemi olan ve finansal açıdan cazip bir satın alma olacağına inanıyorum.”



Thomas Cook dünya devi



Thomas Cook, 9.3 milyar poundluk satışı ve 22.1 milyon müşterisiyle dünyanın önde gelen turizm şirketleri grubu. 21 ülkede, 5 coğrafi birim halinde faaliyet gösteren Grup, doğrudan faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda birinci ya da ikinci sırada bulunuyor.



Thomas Cook, 31 bin çalışanı, 94 uçaklık filosu ile kendisine ve bayilerine ait 3 bin 400’ün üzerinde ofisiyle hizmet veriyor.