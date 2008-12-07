T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Of'ta yoldan karşıya geçmek yürek ister

Trabzon'un Of ilçesinde sekiz aydır trafik ışıkları yayalara kırmızı araçlara yeşil yanıyor.

07 Aralık 2008 02:00

Sekiz aydır araçlara sürekli yeşil, yayalara da sürekli kırmızı yanan trafik lambası, Trabzon'un Of ilçesinde yaşayanlara 'of' dedirtiyor.

İlçenin Kalyon mevkiindeki sapakta yer alan trafik ışıklarında yaşanan bu durum nedeniyle sürücüler, sürekli kendilerine yeşil yandığı için hız kesmezken, yayalar tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.
İrfanlı Mahallesi muhtarı Ömer Reisoğlu, trafik lamlarının sekiz -dokuz ay önce kavşağa yerleştirildiğini belirterek, "Lambalar takıldıktan bir süre sonra bozuldu. Trafik lambaları yayalar için sürekli kırmızı, araçlar için ise yeşil yanıyor" dedi.

Bu durumun düzeltilmesi için ilgili yerlere dilekçe verdiklerini belirten Reisoğlu, şunları söyledi:
"Yol, Doğu Karadeniz’in ve Trabzon’un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’e gidiş istikametinde bulunuyor. Bu yolda araçlar, sürekli yeşil ışık yandığından hiç hız kesmiyor. Yayalar da sürekli kırmızı yandığı için kontrolsüz bir şekilde yoldan karşıya geçmeye çalışıyorlar." 

Kısa bir süre önce Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinden Of’a kaymakam olarak atanan Tuncay Somel ise konudan yeni haberi olduğunu ve arızayı gidermek için ekip görevlendirdiklerini söyledi. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24