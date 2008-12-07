Of'ta yoldan karşıya geçmek yürek ister

Sekiz aydır araçlara sürekli yeşil, yayalara da sürekli kırmızı yanan trafik lambası, Trabzon'un Of ilçesinde yaşayanlara 'of' dedirtiyor.



İlçenin Kalyon mevkiindeki sapakta yer alan trafik ışıklarında yaşanan bu durum nedeniyle sürücüler, sürekli kendilerine yeşil yandığı için hız kesmezken, yayalar tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

İrfanlı Mahallesi muhtarı Ömer Reisoğlu, trafik lamlarının sekiz -dokuz ay önce kavşağa yerleştirildiğini belirterek, "Lambalar takıldıktan bir süre sonra bozuldu. Trafik lambaları yayalar için sürekli kırmızı, araçlar için ise yeşil yanıyor" dedi.



Bu durumun düzeltilmesi için ilgili yerlere dilekçe verdiklerini belirten Reisoğlu, şunları söyledi:

"Yol, Doğu Karadeniz’in ve Trabzon’un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’e gidiş istikametinde bulunuyor. Bu yolda araçlar, sürekli yeşil ışık yandığından hiç hız kesmiyor. Yayalar da sürekli kırmızı yandığı için kontrolsüz bir şekilde yoldan karşıya geçmeye çalışıyorlar."



Kısa bir süre önce Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinden Of’a kaymakam olarak atanan Tuncay Somel ise konudan yeni haberi olduğunu ve arızayı gidermek için ekip görevlendirdiklerini söyledi. (AA)

