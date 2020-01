Of'ta Kuran kursu öğrencilerinin boru ve sopayla dövüldükleri iddiasına soruşturma

Fatih TURAN/OF (Trabzon),(DHA) - TRABZON\'un Of ilçesindeki Ballıca Erkek Kuran Kursu\'nda yatılı olarak öğrenim gören 3 öğrenci, hocaları tarafından boru ve sopayla dövüldüklerini öne sürerek jandarma karakoluna sığındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nce koruma altına alınan öğrenciler de Şırnak\'tan kente gelen ailelerine teslim edildi.

İlçenin Ballıca Mahallesi\'ndeki Of Müftülüğü\'ne bağlı erkek Kuran kursunda yatılı olarak öğrenim gören M.Ç. (13), S.O. (14) ve H.A. (15) adlı öğrenciler, 24 Ekim günü ders saatinde Kuran okuma hocaları H.T. tarafından ezber derslerinde hata yaptıkları için dövüldüklerini öne sürerek İlçe Jandarma Komutanlığı\'nı sığındı. Sabaha karşı kurstan kaçarak 8 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinde yer alan İlçe Jandarma Komutanlığı\'na sığınan öğrenciler ifadelerinde hocaları H.T.\'nin ezberde yanlış yaptıkları için kendilerini sopa ve boru ile dövdüğünü, sabaha kadar da ödev verilen bölümleri ezberleyememeleri halinde kendilerini \'Dayaktan öldüreceğini\' söylediğini iddia etti. Öğrenciler korku yaşadıkları için yurttan kaçtıklarını ve jandarmaya sığındıklarını belirterek hocaları hakkında şikayette bulundu.

AİLELERİNE TESLİM EDİLDİLER

İfadelerinin ardından 3 öğrenci devreye giren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nce koruma altını alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, koruma altına alınan 3 öğrenci ise bugün sabah saatlerinde Şırnak\'tan kente gelen ailelerine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kuran okuma hocası H.T. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek çocukların buradan gitmek için böyle bir iftiraya başvurduklarını ileri sürerek kendisini savundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

