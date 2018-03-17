Ofspor-Çatalcaspor: 1-0

TRABZON, (DHA)
STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek
HAKEMLER: Ali Akdeniz (xxx), Hasan Okan Baylan (xxx), Anıl Furkan Liman (xxx)
OFSPOR: Beycan (xxx)- Arif (xxx), Fatih Kaan (xxx), Sergen (xxx), Nevzat (xxx), Muhammet (xxx), Talha (xx)(Dk.60 Niyazi x), Hamdi (xxx), Furkan Karabatak (xxx)(Dk.88 Canberk), Abdulkadir (xxx)(Dk.81 Furkan Aydın x), Ferhat (xxx)
ÇATALCASPOR: Mustafa (xx)- Eyüpcan (xx), Selçuk (xx), Sadık Arda (xx), İsmail (xx), Emre Turgut (xx), Cengizhan (xx), Sertaç (xx), Mehmet (x)(Dk. 33 Emre Özer x), Veysel (x)(Dk.74 Barış x), Recep (x)
GOL: Dk.69 Nevzat (P) (Ofspor)
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup 27’nci hafta mücadelesinde Ofspor, sahasında Çatalcaspor’u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 69’uncu dakikada penaltıdan Nevzat kaydetti.