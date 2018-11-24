T24 LogoT24 Logo
Spor

Ofspor - Kırşehir Belediyespor: 1-0

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xxx), Ömer Karakaya (xxx), Ahmetcan Akkoyun (xxx) OFSPOR: Angeler (xxx)- Mertkan (xxx), Gökhan (xxx), Yunus Emre (xxx), Sergen (xxx), Niyazi (xxx) (Dk

24 Kasım 2018 20:13

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -

STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek
HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xxx), Ömer Karakaya (xxx), Ahmetcan Akkoyun (xxx)
OFSPOR: Angeler (xxx)- Mertkan (xxx), Gökhan (xxx), Yunus Emre (xxx), Sergen (xxx), Niyazi (xxx) (Dk.90+2 Furkan), Hamdi (xxx), Gürkan (xxx), Mustafa Emin (xxx) (Dk.81 Fatih Kaan x), Ömürcan (xx) (Dk.68 Çağatay Enes x)
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Hamdi Tevfik (xx)- Erdinç (xx), Bora (xx), Ogün (xx), Taha Batuhan (xx), Fatih (xx), Serhat (x) (Dk.55 Cihad x), Emre İşçiler (x) (Dk.74 Emre Bayrak x), Tugay (xx), Mert (x) (Dk.68 Fırat x), Sinan (xx)
GOL: Dk.21 Gürkan (Ofspor)
SARI KARTLAR: Hamdi, Gürkan (Ofspor), Serhat, Turgay, Erdinç (Kırşehir Belediyespor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 14’üncü hafta mücadelesinde Ofspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor’u 21’inci dakikada Gürkan’ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA STAT ValiGürbüz Civelek HAKEMLER GökhanKarakayaAhmetcan AkkoyunAngelerMertkanGökhanYunus EmreSergenNiyaziDkFurkan HamdiGürkanMustafa EminFatih KaanEnesBELEDİYESPOR Hamdi TevfikErdinçBora
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24