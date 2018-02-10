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Spor

Ofspor - Halide Edip Adıvarspor: 1-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek HAKEMLER: Enes Kanpara (xx), Fatih Pazı (xx), Şefik Öner (xx) OFSPOR: Yunus Emre (xx)- Fatih Kaan (xxx), Canberk (xx), Sergen (xx), Nevzat (xx), Muhammet (xx), Talha (xx), Mustafa Emin (x)(Dk

10 Şubat 2018 18:54

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek
HAKEMLER: Enes Kanpara (xx), Fatih Pazı (xx), Şefik Öner (xx)
OFSPOR: Yunus Emre (xx)- Fatih Kaan (xxx), Canberk (xx), Sergen (xx), Nevzat (xx), Muhammet (xx), Talha (xx), Mustafa Emin (x)(Dk.52 Abdulkadir x), Gürkan (xx), Furkan Karabatak (xx)(Dk.70 Arif x), Ferhat (xx)
HALİDE EDİP ADINVARSPOR: Süleyman (xx)- Aytek (xxx), İslam (xx), Uğur (xx), Gökhan (xx)(Dk.87 Emre Balkı), Emre Turan (xx), Hüseyin (xx), Mustafa Kara(xx)(Dk.78 Emre Tekin Pınar x), Serkan (xx), Uğur (xx)(Dk.90 Muhammed), Mustafa Cevret (xx)
GOLLER: Dk.Fatih Kaan (Ofspor), Dk.79 Aytek (Halide Edip Adıvarspor)
SARI KARTLAR: Muhammet, Arif (Ofspor)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup 21’inci hafta mücadelesinde Ofspor, sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 45’inci dakikada Fatih Kaan kaydederken, konuk ekibin golü ise 79’uncu dakikada Aytek’ten geldi.

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