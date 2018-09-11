Ofspor - 1461 Trabzon: 3-5

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)

STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Zafer Gayretli (xx), Kerem Kalkan (xx)

OFSPOR: Onur Küçük (xx), Gökhan Öz (xx), Ömer Faruk Şenkan (xx), Yunus Emre Çabuker (xx), Mertkan Güneysu (xx), Hamdi Dereli (x) (Dk. 105 Muhammet Fettahoğlu x), Sergen İlhan (x) (Dk. 70 Mustafa Emin Birinci x), Çağatay Enes Karaca (xx), Furkan Güneş (xx), Ali Sinan Gayla (xxx)(Dk. 84 Nevzat Bilen x), Abdulkadir Kaplan (xx)

1461 TRABZON: Azat Kuçkar (xx), İsmail Karakaş (xx), Furkan Yıldırım (xx), Mert Kurt (xx), Cafer Tosun (x) (Dk. 98 Doğukan Öksüz x), Burak Temir (xx), Furkan Tütüncü (xxx) (Dk. 79 Alpay Aldemir x), Hüseyin Onur Kaçar (x) (Dk. 58 Bekir Can Kara x), Sami Can (xx), Safa Kınalı (x) (Dk. 112 Serkan Asan x), Arif Birşen (xx)

GOLLER: Dk. 25 Ali Sinan Gayla (Ofspor) - Dk. 57 Furkan Tütüncü (1461 Trabzon)

PENALTILAR: Çağatay Enes Karaca, Yunus Emre Çabuker (Ofspor) - Furkan Yıldırım, Alpay Aldemir, Burak Temir, Arif Birşen (1461 Trabzon)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Ofspor, Türkiye Kupası 2’nci Eleme Turu karşılaşmasında sahasında TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup temsilcisi 1461 Trabzon ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1\'lik eşitlikle tamamlanan mücadelede 1461 Trabzon penaltılar sonucunda 4-2 galip gelerek bir üst tura yükseldi.