Ofsayt tartışmaları tarihe karışabilir; “Yarı otomatik” sistem ilk kez denenecek

FIFA, yarı otomatik ofsayt teknolojisini başlayacak 2021 Arap Kupası'nda test edecek. Yapılan açıklamada bu yeni teknoloji ile oyuncuların uzuvlarının dahi canlı olarak takip edilebileceği, bir oyuncunun ofsayt pozisyonunda olup olmadığını algılayacak bir teknoloji üzerinde çalıştıkları ifade edildi.

FIFA’nın himayesinde düzenlenen ve Asya ve Afrika’dan 12 Arap ülkesinin iştiraki ile Katar’da gerçekleştirilecek FIFA Arap Kupası, bugün Tunus-Moritanya maçı ile başlıyor.

Ajansspor'dan Hüseyin Özkök'ün haberine göre turnuva, 2022 yılı 18 Kasım günü Katar’da başlayacak Dünya Kupası tertibinin küçük bir testi olması yanında uzun zamandır FIFA’nın üzerinde çalıştığı yarı otomatik ofsayt teknolojisinin de önemli olarak test edileceği birinci turnuva olacak.

VAR sisteminin uygulamaya başlamasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen sistemin en çok tartışılan taraflarının başında ofsayt çizgisinin çekiliş hali geliyor. VAR misyonu yapan hakemin operatör yardımı ile belirlediği noktalar sonrasında sistemin otomatik olarak çizdiği çizgi bilhassa santimlik ofsaytlarda tüm uygulayıcı ülkelerde büyük tartışmalar yarattı. Zira sistemde insan ögesi değerli rol oynuyor. Ayrıca bu çizgilerin çekilmesi sırasında yaşanan vakit kaybı da eleştirilen bir öbür durum.

Ofsayt kuralının değiştirilmesi teklifine (Arsene Wenger önerisi) kadar giden bu tartışmaların akabinde VAR konusunda şu anda tek yetkili kurum olan FIFA, sistemin yaratıcısı Hawk-Eye firmasını ofsaytta yeni bir teknoloji geliştirmesi için görevlendirdi. Firma yapılan uzun çalışmaların akabinde geçtiğimiz haftalarda sistemin uygulamaya hazır hale geldiğini ve 2022 Dünya Kupası’nda kullanılabileceğini bildirdi.

Sistem denenecek

2021 yılı başında Katar’daki Dünya Kulüpler Kupası’nda başlayan testler İspanya ve İngiltere’de de birtakım maçlarda da devam ettirildi. Düsseldorf ise testlerin yapıldığı ve uygulamanın sonuçlarının değerlendirildiği kent oldu. FIFA’nın Futbol Teknolojisi ve Gelişim Yöneticisi Alman Johannes Holzmüller, idaresinde yürütülen çalışmaların en önemli formda test edileceği sistemin 3-12 Şubat’ta yapılacak Dünya Kulüpler Kupası maçlarında da bir imtihandan daha geçeceği FIFA Hakem Komitesi Lideri Pierluigi Collina tarafından açıklandı. Bütün bu çalışmaların tamamlanmasının akabinde FIFA’nın sisteme onay vermesi halinde birinci olarak dünyanın en büyük futbol tertibi olan Dünya Kupası’nda resmi olarak kullanılacak.

12 ek kamera ve mali yük

Johannes Holzmüller’in yaptığı açıklamalara nazaran sistem yapay zeka yardımıyla her oyuncunun iskeletinde 29’a kadar noktayı saniyede 50 kere gözleyecek. Öteki yandan sistem tıpkı anda topu da izleyecek. Fakat bunun için stadyumların çatılarına 10-12 ekstra kamera monte edilmesi gerekiyor. Bu da sistemin şu an için şimdi tam olarak bilinmeyen maliyetinin artması manasına geliyor.

FIFA'dan açıklama

FIFA, açıklamasında bu yeni teknoloji ile oyuncuların uzuvlarının dahi canlı olarak takip edilebileceğini, bir oyuncunun ofsayt pozisyonunda olup olmadığını algılayacak bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Yarı otomatik ofsayt teknolojisinin stadyumun çatısına bir kameranın kurulumuyla başlayacağı ve stadyuma yerleştirilen kameranın oyuncuların uzuv hareketlerini izleyerek pozisyonları videodan ayrıştıracağı belirtildi. Uzuv takibine dayalı bir teknoloji olan yarı otomatik ofsayt teknolojisi, saha hakeminin son kararını almadan önce VAR sistemine ofsayt hakkında bilgi sağlayacak.