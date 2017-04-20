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Yaşam

‘Öfkeli köpek’ gözaltına alındı

"O kızgın bir minik, ve kesinlikle polis karşıtı!"

20 Nisan 2017 20:20

Kuzey İrlanda'da polis, 'ciddi öfke sorunları olduğu', polis memurlarının parmağını ısırdığı ve yayalar için kırmızı ışık yandığı halde karşıdan karşıya geçtiği için çivava cinsi bir köpeği gözaltına aldı.

Kuzey İrlanda polisi, İngilizce'de 'herkesin tanıyıp bilmesi gereken harika kişi' anlamına gelen Nigel ismini verdiği ve "Harika göründüğü için ona bu ismi verdik" dediği çivava cinsi bir köpeği, 'ciddi öfke sorunları olduğu' gerekçesiyle gözaltına aldı.

Gerçek adı Simba olan köpeği gözaltına alan polis, "Nigel bizimle top oynamak istemedi. O kızgın bir minik, ve kesinlikle polis karşıtı!" şeklinde konuştu.

Kuzey İrlanda'nın Craigavon şehrinde gerçekleşen olayın ardından polis, çivava cinsi köpeğin sahiplerini bulabilmek için sosyal medyada duyuru yaptı. Duyurunun yapıldığı Facebook paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Nigel kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek, kamu düzenin bozan davranışta bulunmak ve görevi başındaki polis memurlarına 2 kez saldırı girişiminde bulunmaktan dolayı gözaltına alındı. Ciddi öfke sorunları var. Normalde onu Polis Departmanı'nın yeni üyesi olarak aramıza almak istedik ancak kendisi kızgın bir minik ve kesinlikle polis karşıtı! Tasması yoktu, ancak Avenue Road yakınlarından geldiğini tahmin ediyoruz. Lütfen sahibini bulun."

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