Öfkeli damat kayınpederini öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini de yaralandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ballıkuyu semti 1093 sokaktaki evde saat 23.30 sıralarında Nazmi Kır (73) ile karısı Ayşe Kır (37), henüz bilinmeyen nedenle damatları olduğu bildirilen B.S'yle (45) tartıştı.



Kavgaya dönüşen olayda, damat B.S, bıçakla kayınpederi Nazmi Kır'ı öldürdü, kayınvalidesi Ayşe Kır'ı da kolundan ve göğsünden yaraladı. Zanlı B.S, olay yerinden kaçarken, Ayşe Kır Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

