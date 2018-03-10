Öfke kontrolü ve kadına şiddete karşı yeni bir çözüm

İSTANBUL, (DHA) –BAĞCILAR Belediyesi öfke kontrolü ve kadına şiddete karşı vatandaşları internet seminerleri (webinarlar) sayesinde bilgilendiriliyor. Eğitimin amacı ise öfke kontrolüyle birlikte, kadına şiddetin azaltılması.

Son dönemlerde öfke kontrolü ve kadına şiddet konusunda yaşanan birçok olayla birlikte, bu gibi durumların çözüm yolları da farklı farklı işlenmeye başlandı. Bağcılar Belediyeside “Herkes için Kütüphane” projesi kapsamında Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’nde öfke kontrolü ve kadına şiddete kadar önemli konularda vatandaşları internet seminerleri (webinarlar) sayesinde bilgilendiriliyor. Gün boyu dolup taşan kütüphanedeki bu hizmet büyük ilgi görüyor.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ VERİLİYOR

Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi’nin girişimiyle yürütülen projenin resmi sloganı “Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim.” Bu proje kapsamında kütüphanede kadınların, yaşlıların, gençlerin, engellilerin, işsizlerin yaşam kalitesini artırmak, ekonomik gelişim, eğitim, iletişim konularında kazanım sağlamalarına yardımcı olmak, sosyalleşmelerini sağlamak, kendilerine olan güvenlerini artırmak ve aynı zamanda dijital uçurumun azaltılmasına yönelik bir dizi eğitim sosyal belediyecilik anlayışıyla ücretsiz olarak veriliyor.

“VATANDAŞLAR WEBİNARLAR SAYESİNDE BİLGİLENDİRİLİYOR”

Öte yandan projenin iki farklı hizmeti daha bulunuyor. Bunlardan birincisi kütüphane ziyaretçilerine devlet uygulamaları, özgeçmiş hazırlama, kariyer portallarını kullanma, temel bilgisayar eğitimleri, açık eğitim kaynakları, güvenli internet ve güvenli bilgi, sınıf yönetimi, kişisel gelişim, farkındalık ve Bilge-İş eğitimi veriliyor.

İkincisinde ise webinarlar (internet seminerleri) düzenlenerek vatandaşlar telekonferans sistemiyle kadın sağlığı, çocuk istismarı, kadına şiddet, öfke kontrolü, sosyal medya ve tehlikeleri, sigara ve zararları, sağlıklı yaşlanma, iyi iletişim – doğru tutum ve davranışlar gibi önemli konularda bilgilendiriliyor.

Gün boyu dolup taşan kütüphanedeki uluslararası kapsamda yürütülen bu hizmet vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

(FOTOĞRAFLI)