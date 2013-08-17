"Öfke Cuması"nda 129 kişi hayatını kaybetti

Mısırı'da güvenlik kuvvetlerinin Rabiatul Adaviyye ve Nahda meydanlarında toplanan darbe karşıtı göstericilere yönelik katliamının ardından, bugün askeri darbeyi sonlandırmak üzere yapılan gösteri çağrılarına uyan yüzbinlerce kişi, ülkenin 27 kenti ile 15 büyük ilçesinde "Gazap (Öfke) Cuması" adını verdikleri gösterilerde indikleri meydanlarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu Ramses Meydanı'nda 81 olmak üzere, toplamda 129 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin merkezindeki Ramses'te toplanan göstericiler oturma eylemlerini sürdürüyorlar. Meydan yakınındaki El Fetih Camisi'nin morga çevrildiğini bildiren sağlık gönüllüleri, güvenlik güçlerinin göstericilere açtığı ateş sonucu 81 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin ülke genelinde uygulamaya çalıştığı sokağa çıkma yasağına göstericiler uymuyor.

Güvenlik güçlerinin yanında silahlarıyla göstericilere saldırdığı görülen "Baltacı" diye adlandırılan suç grupları, şehrin farklı noktalarında sopalı ve silahlı nöbetçilerin beklediği güvenlik kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapıyorlar.

Ülke genelinde şehirlere göre hayatını kaybedenlerin sayısı şöyle: İsmailiyye 8, Tanta 8, Dimyat 7, Feyyum 7, İskenderiyye 6, Kahire'nin Giza bölgesi 4, Mühendisin bölgesi 1, Sohac 2, Port Said 3, Kuzey Sina 2 olarak sıralandı. Olaylarda, 377 kişi de yaralandı.

Mısır resmi makamları ise ölü sayısını 60 olarak açıkladı.