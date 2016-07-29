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"Ofiste gün boyu oturarak çalışmak sigara kadar zararlı"

Norveç'te yapılan araştırmaya göre, televizyon karşısında saatler geçirmenin de ofiste oturarak çalışmaktan daha tehlikeli olduğu belirlendi

29 Temmuz 2016 12:38

Günde 8 saatten fazla oturmanın yol açtığı yüksek ölüm riskini ortadan kaldırmanın yolu yürümeden geçiyor. 13 farklı çalışmanın sonuçlarına göre, oturmanın zararlarını yok etmek için orta seviyede egzersiz ve en az bir saat tempolu yürüyüş yapılmalı.

ABD, Batı Avrupa ve Avustralya'da yapılan, 45 yaş üstü bir milyondan fazla kişinin katıldığı 13 farklı çalışmayı inceleyen araştırmacılar, 60 ila 75 dakika süreyle yapılan fiziksel aktivitenin, 8 saatten fazla oturmanın yol açtığı yüksek ölüm riskini ortadan kaldırdığını belirledi. Araştırmada, ofiste bütün gün egzersiz yapmadan oturmanın obezite ve sigara kadar tehlikeli olduğu sonucuna ulaşıldı.

Çalışmayı yürüten ekipte yer alan, Norveç'teki Sogn & Fjordane Üniversitesinde görevli Lars Bo Andersen, uzun süre oturmanın, insülin seviyesini yükselttiği ve metabolizmayı yavaşlattığı için diyabet ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlık riskini artırdığını ifade etti.

 

"Televizyon karşısında oturmak daha riskli"

 

Andersen, televizyon karşısında saatler geçirmenin ofiste oturarak çalışmaktan daha tehlikeli olabileceğine dikkati çekerek, "Birçok insan sadece televizyon izlemiyor aynı zamanda yağlı atıştırmalıklar tüketiyor" dedi.

Çalışmaya katılan Norveç Spor Bilimlerinden Ulf Ekelund, yaptığı açıklamada, öğle yemeği vaktindeki yürüyüşle, sabahları koşuyla veya işe bisikletle gitmeyle yapılabilecek egzersizlerin önemine dikkat çekti.

 

Oturmak, sigara kadar zararlı

 

Bütün gün egzersiz yapmadan oturmanın obezite ve sigara kadar tehlikeli olduğu sonucuna ulaşıldı.

Tüm gün oturarak çalışmanın ardından evde beş saat veya daha uzun süre televizyon karşısında vakit geçirmenin ortaya çıkardığı zararı, bir saatlik aktivitenin bile gideremeyeceği kaydedildi.

Daha önce yapılan araştırmalar, uzun süreli oturmanın kalp rahatsızlıkları, kanser ve erken ölüm riskini artırdığını ortaya koymuştu.

Çalışmanın sonuçları Lancet dergisinde yayınlandı

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