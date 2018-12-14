Ofiste çalışmaktan sıkılınca kaktüs işine girdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, yıllarca turizm işi yapan Tevfik Yalçın (56), doğadan uzak, kapalı ortamda çalışmaktan sıkılınca kaktüs işine girdi. Kendisi gibi ofis ortamında çalışmaktan sıkılıp yeşillik özleyenlerin masalarına birer kaktüs yerleştirmeyi hedefleyen Yalçın, 100 bin TL\'ye kurduğu tesiste \'her masaya bir kaktüs\' sloganıyla üretim yapıyor.

Antalya\'da yıllarca turizm işi yapan metalürji mühendisi Tevfik Yalçın, sürekli ofis ortamında çalışmaktan sıkılınca arayışa girişti. Kendisi gibi kapalı ortamlarda çalışıp doğal yaşamdan uzak kalanları da düşünen Yalçın, bu sayının azımsanmayacak ölçüde olduğundan yola çıkıp bitki üretimi işine girmeye karar verdi. Peyzaj mimarı eşi Özgü Yalçın\'a (52) fikrinden bahseden Yalçın, büyük destek gördü. Büyük plazalarda toprağa ve bitkiye el sürmeden uzun saatler çalışan iş insanlarının en azından masalarında küçük bir bitki olmasını hedefleyen Yalçın, kaktüs üretimine karar verdi. Hem su ve bakım ihtiyacının oldukça az olması hem de renkli ve çok fazla türü olmasını avantaja çeviren Yalçın çifti, Muratpaşa ilçesindeki Pagoda Peyzaj Mimarlığının 30 dönümlük arazisinin yüzde 10\'unu kaktüs üretimine ayırdı.

500 BİN TL SERMAYEYE ULAŞTI

100 bin TL harcayarak kurdukları tesiste 4 bine yakın kaktüs ve sukulent üreten, pazarlama ve satış işini de üstlenen Yalçın, turizm işinden ayrılıp tüm zamanını serada çalışıp bitkileriyle ilgilenerek geçiriyor. İşi elektronik ticaret boyutuna da taşıdıklarını belirten Yalçın, \"Turizm işiyle uğraşıyordum. Kağıt ve evrak içinde boğulunca bir sıkıntı geldi. Doğayla iç içe olmak isteği doğdu. Eşim de peyzaj mimarı ve kent merkezinde seraları vardı. Betonlaşan çağda neden insanların evine iş yerine yeşillik girip ortamlarını renklendirmesin düşüncesiyle 6-7 yıl önce kaktüs ve sukulent işine girdim. Bugünlerde e-ticaret de yapıyorum. 100 bin TL ile başladığımız bu işte sermayemiz 500 bin TL\'ye ulaştı. Sattığımız kaktüs ve sukulentlerin yüzde 90\'ı kendi üretimimiz. 4 bine yakın çeşitte kaktüsümüz var\" dedi.

\'KAKTÜS KOLEKSİYONU OLANLAR VAR\'

Kaktüslerin bilinenin aksine çiçek açan bitkiler olduğunu kaydeden Tevfik Yalçın, kaktüslerin kış aylarında uyuduğunu söyledi. Kaktüs sever sayısının ciddi oranda olduğunu da anlatan Yalçın, bir pul ya da para koleksiyonerliği gibi kaktüs koleksiyonu yapanlar olduğunu belirtti. Kaktüs fiyatlarının özelliği ve cinsine göre 10 ile 600 TL arasında değiştiğine değinen Yalçın, \"25 yılda büyüyen kaktüs çeşidi var. Onların fiyatı biraz yüksek. Ama herkesin bir kaktüsü olsun diye uygun fiyatlı kaktüsler de var\" dedi.

Tevfik Yalçın\'ın iş başarısı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) e-ticaret panelinde iş insanlarına örnek gösterilip tanıtıldı.

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