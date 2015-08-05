Ofislerde kadınlar ile erkekler arasında yaşanan klima savaşlarının nedeni bulundu!

Ofislerde ortam sıcaklığının düşük olmasından kadınların neden daha çok şikayetçi olduğuna bilimsel bir açıklama geldi. Bunun nedeni iş yerlerinde havalandırma kontrol sistemlerinin ortalama 70 kilo ağırlığında ve 40 yaşında olan erkeklerin metabolizma hızlarına göre ayarlanmış olması.

BBC Türkçe’nin CNN'den derlediği habere göre, Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nden Boris Kingma ve Wouter van Marken Lichtenbelt'e göre bu standart 1960'larda getirilmişti ve o zamandan beri değiştirilmedi.

Kingma "Küresel olarak bu standartların - en azından metabolizma hızının - ortalama bir erkeği temel aldığını saptadık" dedi.

İdeal bir çalışma ortamı yaratmak için...

Araştırmalarının sonuçlarını Nature Climate Change adlı dergide yayımlayan uzmanlar söz konusu ısı standartlarının her işyerindeki "vücut kompozisyonuna" göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu durumun çalışanların çoğu için ideal bir ortam yaratacağı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, sorun sadece cinsiyet değil, çocuklar ve yaşlılar gibi farklı metabolizma hızlarına sahip alt grupların dikkate alınmaması.

Kingma, iş yerlerinde birçok kadının üzerinde şalla dolaştığını belirterek, "Kadınlar erkeklerden daha küçük yapılılar. Vücutlarındaki yağ oranı daha yüksek. Metabolizma hızları erkeklerinkinden yüzde 20-35 daha düşük" dedi.

16 kişiyle yapılan çalışmalara göre, kadınlar için sıcaklığın daha yüksek olması gerekiyor.

ABD'de iş gücünün yüzde 47'sini kadınlar oluşturuyor.