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Sağlık

Ofisiniz spor salonunuz olsun

Ofis yaşamındaki hareketsizlik ve uzun süren çalışma saatleri ortopedik şikâyetlerin artmasına neden oluyor.

03 Nisan 2009 03:00

Ofis yaşamındaki hareketsizlik ve uzun süren çalışma saatleri ortopedik şikâyetlerin artmasına neden oluyor. Ancak sağlıklı bir iş ortamı için birkaç ayrıntıya dikkat etmek yeterli.

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"İş yaşamında artan rekabet ve pozisyonların korunması isteği günümüzde ofiste geçirilen zamanı artırdı" diyen Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Murat Öztürk, ofis yaşamının özellikle kilo artışı ve ortopedik sorunlara neden olduğunu söyleyerek ofis çalışanlarına şu tavsiyelerde bulundu:

Çalışma saatlerini ya da işinizi değiştiremiyorsanız, davranışları ve alışkanlıkları değiştirerek sağlıklı kalmanız mümkün. Bunun için öncelikle pozitif bakış açısı geliştirin. Ofis geniş olmayabilir, az gün ışığı alıyor olabilir, telefonlar durmadan çalıyor olabilir ama bu ofis unutmayın ki saatlerinizi geçirmek durumunda olduğunuz yer. Ofisinizi sizi ifade eden hale dönüştürün. Örneğin poster, resim, zevkinizi ve farklılığınızı yansıtan bir masa ve masa lambasıyla bunu sağlayabilmeniz mümkün.

Stajyerleri unutun

Alışkanlıklarınızı değiştirin, daha çok hareket edin. Her bir dosyayı bir başka dolaptan almak gerektiğinde, uzak yazıcıdan çıktıları almak için ya da fotokopi çekmek gerektiğinde stajyerleri unutun. Ofis hayatının kalori yakmak için her fırsatın değerlendirilebileceği bir ortam olduğu algısını yerleştirin. Aşırı ergonomik ofisler hareket bloklayıcıdır, ‘’uzaktan kumandayı’’ işe taşımaktır.

Koltuğunuz sizi kucaklamalı

En önemli ofis ekipmanlarını değiştirin. El bileğinizin sağlığı için yastıklı bir mouse pad tercih etmelisiniz. Birçok problemin kaynağı olan oturduğunuz ‘’sandalyenizi’’ değiştirmeniz gerekebilir. Ofisteki koltuğunuz-sandalyeniz evdeki koltuğunuz neyse o olmalıdır, sizi kucaklamalı, sarmalı ‘’kollukları’’ olmalıdır. Alt bel bölgenizi desteklemeli ya da sizin ekstra destekleyiciniz olmalıdır. Yüksekliği ve yatırılabilirliği “ayarlanabilir” özellikte, ayak tabanları yerle tam temas halindeyken, dizlerin 90 derece bükülmesine izin veren yükseklikte olmalıdır.

Baş önde, omuzlar göğüs kafesinin gerisinde

Baş önde, omuzlar göğüs kafesinin gerisinde, karın bölgesi gevşemiş, anormal omurga eğrisi ve sıkıntı çeken organlar. Bütün bunlar, uygun olmayan koltuk ve sandalye ile gelişebilecek klasik görüntülerdir. "Tekrarlayan Gerilme Yaralanmaları” diyebileceğimiz ‘’Tendinitis, Tenisçi Dirseği, Aşırı Kullanma ve Karpal Tunel Hastalığı’’ ofis hayatının belki bulaşıcı değil ama dilden dile dolaşan kronik rahatsızlıklarıdır.

Esneme hareketlerini unutmayın

Ofis rahatsızlıklarının ana nedeni uzun süre aynı poziyonda kalma ve hareket azlığıdır. Bunlardan dolayı da hareketler, zaten zamanla yarışılan ortamda kalori yakmayı amaçlayan ya da uzun tekrarlar içeren ‘’gerçekçi olmayan’’ öneriler yerine ‘’esneme’’ odaklı olmalıdır. Yarım saatlik aralar ideal olsa da, saat başlarında el bileği omuz, boyun ve sırt için esneme hareketleri 5 dakikalık aralarda yapılabilir. Her bir esnemeyi 15 saniye ile 1 dakika süresince devam ettirin.

Omuzlar ve sırt

Ellerinizi başınızın arkasında birleştirerek dik bir şekilde oturun,
Pozisyonunuzu koruyacak şekilde dirseklerinizi yapabildiğiniz kadar arkaya doğru yavaşça çekin.

Üst gövde

Sandalyenin ucuna doğru oturup sandalyenin arkasını sıkıca tutun,
Kollarınızı kırmayın,
Belinizi dik tutup, omuzlarınızı, sırtınızı ve göğsünüzü esnetmek için gövdenizi ileriye doğru çekin.

Bacaklar

Oturun,
Ayaklarınızı esnetirken sandalyenin oturma yerini sıkıca tutun ve bacağınızı havaya kaldırın,
Bacağınızı yavaşça önce dışarıya doğru, daha sonra geri, orta ve aşağıya doğru hareket ettirin, Bu bacağınızın uyluk kısmını kuvvetlendirir.

Temel amaç kısa süreler ile “esnemek” ve her işi bir hareket bahanesi olarak görmektir. Bu sizin günde ekstradan 400-450 kcal/gün yakmanızı sağlar. Günlük ihtiyacınızın 2000-2500 kcal olduğu düşünüldüğünde, yediğiniz bir iri dilim pastanın ya da sütlü-kremalı bir mocha’nın yakılması demektir. Kısaca ofisinizde hareketliliği artırmış olmak size iki defa kazandıracaktır.

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