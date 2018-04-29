T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Ofisini fareler basan Nijerya Başkanı Buhari evinden çalışacak

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin, ofisini basan fareler nedeniyle üç aylığına evinden çalışacağı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin, ofisini basan fareler nedeniyle üç aylığına evinden çalışacağı açıklandı.

Buhari, sağlık sorunlarının ardından tedavi için geldiği İngiltere'de üç ay kaldıktan sonra geçen hafta ülkesine geri dönmüştü.

Hükümet sözcüsü, Garba Shehu Buhari'nin yokluğunda ofis mobilyaları ve havalandırma sistemine fareler tarafından zarar verildiğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Shehu, Buhari'nin evinin yeterli donanıma sahip olduğu ve evinden mükemmel bir şekilde çalışabileceğini söyledi.

Nijerya'ya Cumartesi geri dönen Buhari, ilk konuşmasında sağlığından bahsetmemişti.

Bazı Nijeryalılar, uzun süren tedavisi nedeniyle Buhari'nin ülkeyi yönetemeyecek durumda olduğunu öne sürerek istifasını talep ediyor.

Bazıları ise Buhari'nin sağlık sorununun ne olduğunun açıklanmamasına tepki gösteriyor.

Buhari ilk olarak Temmuz 2016'da Londra'ya tedavi için gelirken sağlık sorunu süregelen bir kulak enfeksiyonu olarak açıklanmıştı. Bu yılın Ocak ve Mayıs aylarında ise açıklanmayan sağlık sorunları nedeniyle Buhari tekrardan Londra'ya geldi.

Muhalif siyasetçiler Buhari'nin prostat kanseri tedavisi gördüğünü öne sürse de Buhari bu iddiaları yalanladı.

BBC'nin Focus on Africa programına konuşan Hükümet Sözcüsü Shehu, Buhari'nin sağlık sorunlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Buhari'nin sağlığıyla ilgili endişe edecek hiçbir şey yok. Gördüğümüz kadarıyla karşımızda yeni bir Buhari var: Enerjik, odaklanmış ve sağlıklı.

"Artık iyileşti, bu yüzden sağlığıyla ilgili konuşacak bir şey yok."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu BuhariDevlet Başkanı Muhammadu BuhariGarba Shehu BuhariShehu BuhariCumartesiBuhariNijeryalılarTemmuzLondraBuOcakMayısFocusAfricaHükümet Sözcüsü Shehu BuhariGördüğümüzEnerjik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24