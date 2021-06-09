Ofis çalışanı örgütlerinden uzaktan çalışma açıklaması: Mesai saatleri dışında bağlantıyı kesme hakkı istiyoruz

Uzaktan çalışmayı düzenleyen yönetmeliğin ağır çalışma koşullarını kapsamadığını söyleyen 9 dayanışma ağı, mesai kavramının ve hakların yeniden düzenlenmesini talep etti.

Cumhuriyet’in haberine göre Kaç Bize Gel, Politeknik, Plaza Eylem Platformu, Ücretli ve İşsiz Mimarlar, Bilişim Emekçileri Dayanışma Ağı, Ofissizler, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi, Öğretmen Dayanışması ve Banka ve Finans Emekçileri Dayanışması, kısa süre önce yayınlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği”nin ağır çalışma şartlarını görmezden gelmesine karşı ortak bir açıklama yaptı.

Evden çalışma süreleri ve koşullarının psiko-sosyal risklere fırsat vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine işaret eden çalışanlar taleplerini şöyle sıraladı:

– İşçilere mesai saatleri dışında bağlantıyı kesme hakkı tanınmalı, mesai saatleri ve ara dinlenmeleri kesin sürelere bağlanmalı, fazla çalıştırmanın önüne geçilmelidir.

– İşveren, evden çalışma ile ortaya çıkan maddi yükümlülüklerde çalışana herhangi bir ilave yük yaratmayacak miktarda kendine düşen payı ödemelidir.

– Evden çalışma düzeninde işçilerin kamera ile izlenmesi, ses kaydı alınması, denetlenmesi uygulamalarına son verilerek kişisel hakların korunması sağlanmalıdır. Gece çalışması yasaklanmalıdır.

"Ruhsal hayatımız zora giriyor'

Plaza Eylem Platformu üyesi Eylem Akçay, “Evden çalışınca bütün ev halkının bu çalışmaya uygun şekillenmesi gerekiyor. Zamanı ve mekânı iş üzerinden belirlemek zorunda kaldığınız bir durum var ve yönetmelik bunları görmüyor. Ruhsal hayatımız zora giriyor. Yemek ücretini ödemeyen işyerleri var. Mevcut yasada hırsızlık yapıp işten atılsanız bile bu haklarını alma hakkınız varken şu an çoğu işyeri bu yan hakları ödemiyor. Bunun sebebi de denetim eksikliği ve işçilerin güçsüzlüğü, iş bulamama korkusudur” diye konuştu.