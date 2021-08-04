Offspring'in davulcusu Pete Parada: Covid-19 aşısı olmadığım için gruptan çıkarıldım

Offspring rock grubunun davulcusu Pete Parada, Covid-19 aşısı olmadığı için gruptan çıkarıldığını açıkladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Parada, Covid-19 aşısı yaptırmadığı sürece grupla kayıt yapmasına ya da turneye çıkmasına izin verilmediğini söyledi.

Parada’nın açıklamasında “Gittikçe sektörün zorunluluğuna dönüşen duruma uyamadığım için, etrafımda rahat olamadıklarına karar verildi. Bunu belirtiyorum çünkü gelecek sahnelerde beni göremeyeceksiniz. Aynı zamanda benim yaşadığım yalnız bırakılmayı yaşayanlara yalnız olmadıklarını belirtmek istiyorum” dedi.

Parada'nın paylaşımında "Paylaşacağım talihsiz ve zor bir haberim var. Biliyorum ki pek çok yakın arkadaşım ve ailem bunu önce özel olarak duymak isterdi ancak bu konuşmayı defalarca yapmak istemiyorum" dedi.

Parada, aşı olmama kararını doktorunun önerisiyle aldığını, uzun yıllardır bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan Guillain-Barré Sendromu yaşadığını belirtti.

Parada’nın gruptan ayrılığının kalıcı olup olmadığı bilinmezken davulcu, ekip arkadaşlarına kırgın olmadığını söyledi. Parada, “Onlar kendileri için en iyisini yapıyor, ben de öyle yapıyorum” dedi.

Offspring son albümü “Let the Bad Times Roll”u nisan ayında çıkarmıştı.