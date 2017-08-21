Offroad'da Mustafa Saray liderliğe yükseldi

İSTANBUL,(DHA) (Fotoğraflı)

Türkiye Offroad Şampiyonası heyecanı 5\'inci ayak yarışı ile devam etti.

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 5\'inci ayak yarışı, İPSK (İstanbul Park Spor Kulübü) tarafından 19-20 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. 18 araç ve 36 sporcunun katıldığı yarışın ilk gün ormanda, ikinci günü ise İstanbul Park Yarış Pisti içerisinde oluşturulan özel parkurda koşuldu.

7 etaptan oluşan mücadele sonunda, Jeep Cheeroke ile Sakarya\'dan Mustafa Saray-Samet Zurnacı ekibi genel klasman ve Sınıf 4 birinciliklerinin sahibi olurken bu sonucun ardından Mustafa Saray toplam 68 puan ile Türkiye Offroad Şampiyonası\'nda liderliğe yükseldi.

Yarışın genel klasman ikinciliği ve Sınıf 2 birinciliğini Suzuki Samurai ile Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker ekibi elde ederken, Land Rover Defender ile Özgür Yaprak-Hasan Armutçu ekibi genel klasman üçüncüsü ve Sınıf 4 birincisi oldu. Yarışın takımlar birincisi ise 54 Redline Team olurken, TOSFED teşvik ödülünün de sahibi oldular.

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası 6\'ncı ayak yarışı, 23-24 Eylül tarihlerinde Vezirköprü Offroad Kulübü (VEZİROFF) tarafından Samsun Vezirköprü ilçesinde organize edilecek.