Ofçay, ABD'li şirkete satıldı

Rekabet Kurulu, Jacobs Douwe'in Of Çaysan hisselerinin tamamını devralmasina onay verdi. Geçtiğimiz günlerde JDE şirketi, Türkiye'nin önemli çay markalarından Ofçay'ın tam kontrolünü devralmak için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunmuştu.

Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Jacobs Douwe Egberts International B.V.’nin kontrolünde bulunan Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş. tarafından Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi’ne devredilmesi işlemine izin verildi.''

Türkiye'de Jacobs markaları ile bilinen JDE, kahve sektöründe 265 yıllık geçmişe sahip. Ofçay ise 1985 yılındaki kuruluşundan beri Türk çay sektöründe faaliyet gösteriyor.

Daha önce yapılan açıklamada, "Anlaşmaya göre, her iki şirket de mevcut yerel varlıklarını ortaya koyacak ve çalışmalarını aynı şemsiye altında sürdürecektir. Ahmet Bülent Kasap CEO olarak ortaklıkta görev üstlenecektir. Rekabet Kurulu'nun onayına bağlı olan işlemin 2018'in son çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir" ifadelerine yer verilmişti