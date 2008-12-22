Of kaymakamının örnek davranışı

Trabzon'un Of ilçesi Kaymakamı Tuncay Sonel ilçeye atanır atanmaz ilçedeki kimsesiz çocuklara birer mektup yazarak isteklerini sordu. Gelen cevapları değerlendirerek çocukların hayallerini gerçekleştirdi.



Trabzon'un Of ilçesi Kaymakamı Tuncay Sonel Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden atanır atanmaz, Birecik'te yaptığı gibi ilçedeki yetim ve öksüz çocukları tespit ettirerek hepsine birer mektup yazdı. "Anne veya babalarınız yaşasaydı onlardan ne isterdiniz'' diye soran kaymakam, 212 çocuktan gelen yanıt mektuplarını okuyup değerlendirdi ve miniklerin hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.



Rencide etmeden yardım



Çocuklardan gelen mektupları okurken bazen hüzünlendiğini bazen de tebessüm ettiğini belirten Tuncay Sonel, "Devletimizin şefkatli yüzünü bu çocuklarımıza göstermeliyiz. Onların gülümsemesi, sevinmesi bizim için çok önemli'' dedi. Çocukların sadece günlük isteklerinin değil, başta eğitimleri olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanılmasına çalışıldığını ifade eden vefakâr kaymakam, en çok bir çocuktan gelen "Babam hayatta olsaydı ona sarılıp koklamak isterdim" şeklindeki mektuptan etkilendiğini belirterek, "Oflu hayırseverleri de yanımıza alarak dilekleri tek tek gerçekleştirmeye çalıştık. Yardımları onları rencide etmeden yaptık'' diye konuştu. Sonel, 2 çocuğu olduğunu ancak mektuplardan sonra yüzlerce çocuğu olduğunu dile getirerek, duygularını, "Birecik'te 656, Of'ta da 212 çocuğa ulaştım. Benimkilerle birlikte 870'e ulaştı. Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi'' diye dile getirdi.



Dört kardeşe ev tuttu



İlçenin Uluağaç köyünde yaşayan 4 yetim kız kardeş de kaymakam Sonel'e ulaşan çocuklardan... Satırlarında, "Sizin de bildiğiniz gibi annemle babam kavga ettiler. Annem vefat etti. Babam da hapiste. Dedemle babaannem ayrıldı. Ben ve kardeşlerim dedemle kalıyoruz. 4 kız kardeşiz'' diyen kızların yaşadıkları eve giden Sonel, çocukların yaşadıkları evden ve yaşam şartlar karşısında çok duygulandı ve gerekli yardım çalışmalarını başlattı. Çocukların kötü şartlar altında yaşadığını belirleyen Sonel, minikler için ev yapılana kadar şehir merkezinde bir ev kiralanması talimatını verdi. Çocuklara bilgisayar, mont, oyuncak, bisiklet, çanta gibi armağanlar götüren kaymakam Sonel, sobası bulunmayan eve bir de ısıtıcı getirttirdi. En büyüğü 12 yaşında olan 4 kız kardeş ise hediyeleri görünce, kaymakam amcalarının boynuna sarıldı.

