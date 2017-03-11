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Dünya
Deutsche Welle

Oettinger: Siyasi gelişmeler AB yardımlarını etkiler

AB Komisyonu üyesi Oettinger, Türkiye’nin Avrupa değerlerinden uzaklaşması halinde, bunun AB’nin Türkiye’ye verdiği mali yardımları etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

11 Mart 2017 15:52

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin ülkeye verilen AB yardımlarını etkileyebileceğini ifade etti. AB Komisyonu Üyesi Oettinger, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere verdiği demecinde, Türkiye'ye AB üyeliğine hazırlık için verilen mali yardımların Avrupa değerlerinin kabul edilmesine bağlı olduğunu belirtti. Oettinger, bu yardımlarla "Avrupa'nın yolunu açmak istediklerini, bunun tam tersini desteklemeyeceklerini” söyledi.

AB Komisyonu Üyesi Oettinger, Türkiye'nin Avrupa değerlerinden sürekli uzaklaştığı tespit edilirse, bunun ülkeye verilen mali yardımları etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu. Oettinger, Türkiye'ye verilen AB yardımlarının 2018 yılı AB bütçe görüşmelerinde de gündeme geleceğini söyledi.

2005 yılından beri AB'ye aday ülke statüsünde bulunan Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında toplam 4,5 milyar euro mali yardım yapılması öngörülüyordu. AB Komisyonunun verdiği bilgilere göre, Türkiye'ye bugüne kadar bu paranın 167 milyon 300 bin eurosu ödendi. Gereken şartların yerine getirilmesi halinde, bu mali yardımlar somut projelere veriliyor.

Oettinger: Erdoğan iktidarında üye olma olasılığı bulunmuyor

Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin mümkün olmadığını vurgulayan Oettinger, "Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde AB'ye üye olamayacak, sonraki 10 yıl içinde de üye olacağı tahmin edilmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarında üye olma olasılığı bulunmuyor” şeklinde konuştu. Oettinger, ancak yine Türkiye'nin AB'ye aday ülke olarak kalacağını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, JD/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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