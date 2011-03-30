OECD’ye Ermeni asıllı büyükelçi

T24

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’yla görüşen Acemoğlu’nun teklife sıcak baktığı ancak bir kitap çalışması nedeniyle süre istediği öğrenildi.ABD ’nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ekonomi profesörü ve görüşlerinden en çok alıntı yapılan ekonomistler listesinde 8. sırada yer alan Acemoğlu, Davutoğlu tarafından Türkiye’ye davet edildiğini, yakında dönmeyi umduğunu açıklamıştı.Acemoğlu’yla ilgili iddiayı ortaya atan Ermeni basını oldu. Davutoğlu’nun İstanbul’daki Wilton Park toplantısında küçük bir gruba yaptığı konuşmaya atıf yapılan haberde, “Türkiye’nin OECD Daimi Temsilci Büyükelçi olarak Ermeni kökenli bir Türk akademisyeni, ekonomi uzmanının atanacağını” söylediği belirtildi. Habere göre, Davutoğlu bu konuda Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın da ön onaylarının alındığını ifade etti. Dışişleri de Davutoğlu’nun bu konuşmayı yaptığını teyit etti.1967’de İstanbul’da doğan Acemoğlu, 1986’da Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. İngiltere’deki York Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra London School of Economics’ten yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1993’ten bu yana Massachusetts Teknoloji Enstitüsü akademisyen kadrosunda olan Acemoğlu, 2000’de profesörlüğe yükseldi. O dönemden bu yana üniversitenin Charles P.Kindleberger Uygulamalı Ekonomi Bölümü’nde görevli. Bir ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bilim adamlarına Amerikan Ekonomi Derneği’nce verilen John Bates Clark ödülü sahibi. Acemoğlu London School of Economics ödülü Robert McKenzie’ye de layık görülmüştü.

Davutoğlu: Türkiye'yi temsilen herkesi görevlendirebiliriz



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilciliği için, birkaç ay önce Daron Acemoğlu'na teklif ilettiklerini söyledi.



Davutoğlu, "Ehliyetine inandığımız herkesi, Türkiye'yi temsilen görevlendirebiliriz" dedi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da Uluslararası Libya Konferansı'na katılan Davutoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, "Türkiye'nin Paris'teki OECD Daimi Temsilciliğine Ermeni asıllı bir büyükelçi atayacağına" ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:



"Bizim için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının etnik ve dini temelde bir ayrımcılığa tabi tutulması mümkün olmadığı gibi, ehliyetine inandığımız herkesi Türkiye'yi temsilen görevlendirebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu anlamda bizim için temel kriteri ehliyetidir. Gerçekten Sayın Daron Acemoğlu'na OECD Daimi Temsilciliğimizle ilgili bir teklif ilettik, bundan birkaç ay önce."



Acemoğlu'nun dünyanın en saygın ekonomistleri arasında yer aldığını ifade eden Davutoğlu, "Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gelecekte ekonomi teorisine en büyük katkıda bulunabilecek ekonomistler arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyduğu bir vatandaşıdır. Bir akademisyen olarak, ben de kendisinin başarılarını uzun zamandır takip ediyordum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uluslararası ekonomi ihtisası alanında bu derece başarılı olması bizim için gurur verici bir olaydır. Dolayısıyla biz de özellikle ihtisas ihtiva eden temsilciliklerimizde bu konuda en ehil insanların bulunmasına önem veririz" dedi.



OECD'nin önem verilen bir ekonomik kuruluş olduğunu belirten Davutoğlu, Vatikan'a da çok önemli bir felsefe profesörünün temsilci olarak atandığını anımsattı ve OECD'ye de iyi bir ekonomistin atanmasının prensip olarak doğru olduğunu söyledi.



Konuyu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la istişare ettiğini belirten Davutoğlu, "Tabii Sayın Başbakanımızın kendisiyle görüşmesi de oldu. Sayın Başbakanımız bu haberler üzerine kapsamlı bir açıklama yapacak" dedi. Davutoğlu, şöyle devam etti:



"Sayın Acemoğlu bundan büyük bir şeref duyduğunu, bir akademisyen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisi için en onurlu görev olduğunu söyledi. Ancak şu anda yürüttüğü akademik çalışmalar dolayısıyla en azından ileri bir aşamada bunu olumlu yönde değerlendireceğini ifade etti. Ama ileride şu andaki akademik çalışmalar belli bir aşamaya geldikten sonra inşallah bu noktada görev almayı büyük bir onur olarak gördüğünü ifade etti.



Ama bunun haber niteliği taşıması aslında ilginç çünkü, biz Türkiye Cumhuriyeti devletini temsilen herhangi bir vatandaşımıza bu tür görevleri teklif edebiliriz. Dediğim gibi önemli olan ehliyettir ve Sayın Acemoğlu da bu ehliyete haiz bir insandır. İnşallah ileride onun tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ederiz. OECD'deki mevcut Büyükelçimizin görev süresinin dolması yaklaşmıştır."



"BM Güvenlik Konseyi 2015-16 için 31 Mart'tan itibaren yeniden aday olacağımız kuvvetle ihtimal mi" sorusuna ise Davutoğlu, "Değerlendiriyoruz. Kuvvetli ihtimal" yanıtını verdi.







