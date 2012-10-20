OECD'den Ankara'ya son ikaz

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde, terörizmin finanmasıyla yeterli mücadele örneği göstermediği için Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) tarafından haziran ayından ekim aynına kadar süre tanıyan Ankara'ya, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaması halinde Türkiye'nin üyeliğini 22 şubat 2013 tarihinde askıya almayı kararlaştırdı.

FAFT'ın bugün itibariyle Paris'te yapılmış olan genel kurul toplantısında alınan kararda, kara para aklama konusunda Türkiye'nin adımlarının olumlu görüldüğü, ancak terörizm finansmanıyla mücadele anlamında bir takım yasal boşlukların olduğu belirtildi.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc.com'de yer alan haberine göre; FAFT, Türk hükümetinden, terörün finansmanıyla ilgili yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesini ve terörden kaynaklanan banka transferleri ve banka işlemlerinin tespit edilip dondurulmasını Mali Eylem Görev Gücü'nün tavsiyeleri doğrultusunda sağlayacak yasal bir çerçeve hazırlamasını talep etti. Bu taleplerin 22 şubat 2013 tarihine kadar hayata geçirilmemesi halinde Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınacağı ifade edildi.

Türkiye şu anda FAFT'ın "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadelede Stratejik Yetersizlikleri Bulunan Ülkeler" listesinde yer alıyor. "Kara-Gri Liste" olarak da anılan bu listede Endonezya, Pakistan, Yemen, Gana ve Nijerya gibi ülkeler de bulunuyor. Türkiye'nin şubat ayına kadar gerekli yasal reformları gerçekleştirmemesi halinde şu an sadece Kuzey Kore ve İran'ın bulunduğu "Kara Liste"ye alınma riski bulunuyor.