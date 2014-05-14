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Dünya
Deutsche Welle

OECD'den Almanya'ya reform çağrısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) iki yılda bir hazırlanan ekonomik görünüm raporunu Berlin’de kamuoyuna açıkladı. Rapora göre, Almanya’daki ekonomik canlanmadan yoksullar payına düşeni alamıyor.

14 Mayıs 2014 00:45


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün Almanya için öngörüleri iyimser. Örgüt, Alman ekonomisi için 2014 yılında yüzde 1,9'luk büyüme tahmininde bulunuyor. Almanya'nın ayrıca 34 OECD ülkesi içinde, son on yıldaki rakamlara bakıldığında en düşük işsizlik oranlarına sahip ülkelerden biri olduğuna dikkat çekiliyor.

Fakat örgüte göre, kalıcı başarılar sağlanması için ‘özellikle iyi dönemlerde’ reform sürecinin sürdürülmesi gerekiyor. OECD Genel Sekreteri Ange Gurria, Federal Hükümet'e reform çağrısı yaparak, Almanya’nın harekete geçmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Düşük ücretli işler artıyor

Zira OECD raporuna göre, Almanya’da düşük ücretli istihdam alanları ile süreli sözleşmelerle istihdam edilenlerin sayısı yükselişte. Özellikle düşük ücretli işlerde çalışanların, tek başına çocuk büyütenlerin, uzun dönemli işsizlerin ve göçmenlerin yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekiliyor. Örgüt, düşük gelirlilerden alınan gelir vergisi ve sosyal kesintilerin düşürülmesini tavsiye ediyor.

Asgari ücrete övgü

Alman istihdam piyasasında, süresiz iş sözleşmeleri ile güvence altında olanlarla, süreli iş sözleşmeleri ile iş güvencesine sahip olmayanlar arasında bir ayrım olduğuna dikkat çeken örgüt, çeşitli önlemlerle bu ayrımın ortadan kaldırılabileceğini vurguluyor. Örgüt bu bağlamda Almanya’daki asgari ücret girişimini övdü. Ücretlerin yükseltilmesi ve adil bir vergilendirme ile iç piyasanın yeniden canlandırılabileceğine dikkat çeken örgüt, ihracatın yanı sıra iç talebin de Alman ekonomisinin büyüme motoru olabileceğini vurguladı.

Fırsat eşitsizliği eleştirisi

Almanya’nın eleştirildiği diğer bir nokta ise fırsat eşitsizliği. Sosyal olarak zayıf konumdaki ailelerden gelen öğrencilerin eğitim ve meslek hayatında diğerleri ile eşit koşullara sahip olmasının önemine dikkat çeken örgüt, bu tür öğrencilerin yoğun olduğu okullara daha fazla mali kaynak ayrılmasını istedi. Öte yandan çocuk yuvalarının sayıca artışının kadınların istihdam piyasasına girişini kolaylaştırdığı da ifade edildi. OECD genelinde kadın istihdamı yüzde 74 iken bu oran Almanya’da yüzde 62.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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