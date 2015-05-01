OECD verilerine göre, Türkiye'de her işin başı sağlık

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 'iyi yaşam endeksi'ni yayınladı. Endekste ülkelerin en çok neye değer verdiği belirlendi. Buna göre Türkiye'de en fazla değer verilen konu sağlık...

OECD’ye bağlı ‘İyi Yaşam Girişimi‘nin 2011 yılından bu yana aralıksız olarak topladığı veriler, dünya genelinde yaşayan milyonlarca insana sorulan ‘Hayatınızda en fazla değer verdiğiniz konu ne?‘ sorusuna verilen yanıtlardan ele ediliyor.

60 binden fazla insan katıldı

Diken’de yer alan habere göre, katılımcılardan güvenlik, barınma, iş, gelir, iş – yaşam dengesi, yaşam memnuniyeti, sağlık, eğitim, yönetim, toplum ve çevre olmak üzere toplam 11 başlıkta yanıt verilmesi istenen çalışmaya bugüne dek 180’den fazla ülkeden 60 binden fazla insan katıldı.

Şimdiye dek elde edilen verilere göre, çalışmaya Türkiye’den katılanların en fazla değer verdiği konu ‘sağlık‘. Benzer şekilde Ruslar, Norveçliler, İzlandalılar, Fransızlar ve Avusturyalılar için de en önemli konu sağlık.

Britanya, İsveç, Almanya, Finlandiya ve Polonya ise öncelikli konu olarak ‘yaşam kalitesini‘ seçti. Avrupa ülkeleri arasında ‘iş – yaşam dengesi‘ni seçen tek ülkeyse Kıbrıs Cumhuriyeti oldu.

Sık sık öğrenci protestolarıyla gündeme gelen Güney Amerika’da Brezilya, Şili, Paraguay ve Arjantin’de en fazla değer verilen konu olarak ‘eğitim‘ seçilirken, Peru’da ‘yaşam kalitesi‘, Venezuela’da ‘güvenlik‘, Guyana’daysa ‘barınma‘ya önem veriliyor.