T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

OECD: Sığınma başvurularında rekor artış yaşandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın verilerine göre İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en fazla sığınma başvurusu geçen yıl yapıldı

19 Eylül 2016 20:52


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Suriye’deki mülteci krizi nedeniyle geçen yıl sığınma başvurusunda bulunanların sayısında rekor artış olduğunu saptadı. OECD’nin yayımladığı yıllık göç raporunda 2015 yılında sığınma başvurusu yapanların sayısının iki kat artarak 1 milyon 650 bine yükseldiği, 2016 yılı içerisinde bu sayının daha da artmış olacağı yer alıyor.

 

En çok Almanya'da sığınma başvurusu yapılıyor

 

2015 yılında yaklaşık her dört sığınmacı adıyından birinin Suriye’den, yüzde 16’sının ise Afganistan’dan geldiği belirtiliyor. OECD'nin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine dayanarak verdiği bilgide, mülteci adaylarının dörtte üçünün AB ülkeleri içinde, bunların büyük çoğunluğunun da Almanya’da sığınma imkanları aradığına dikkat çekiliyor. OECD ayrıca geçen yıl itibarıyla göçmen sayısının da yüzde 4 dolayında artarak, 4 milyon 800 bine yükseldiğini açıkladı.

 

Hükümetlerin göçü yönetme yeteneğine güven azalıyor

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, göçmenler konusunda artmakta olan düşmanca eğilimler ve önyargılar nedeniyle bunların topluma daha iyi entegre edilmesi için daha fazla çaba sarfedilmesini de talep etti. Teşkilat yıllık raporunda, “Kamuoyunun hükümetlerin göçü yönetme kabiliyetine güvenini yitirmekte olduğu”nun da altı çiziliyor.

OECD’nin İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Direktörü Stefano Scarpetta, çok sayıda insanın göçmenlerin, özellikle de mültecilerin Avrupa ülkelerine akın etmesini kendi ekonomik, sosyal ve kişisel güvenlikleri açısından bir “tehlike” olarak algıladıklarını vurguluyor. Aslında göçün kamu finansmanına, ekonomik büyümeye ve istihdama orta ve uzun vadede “olumlu” etkisi olacağını belirten Scarpetta, “ama bu mesaj dikkate alınmıyor” ifadesini kullanıyor.

 

'Göçmenlerin topluma uyumu için daha fazla çaba sarfedilsin'

 

“Büyük görev, altından kalkınması gereken büyük iş topluma uyumu başarmaktır” diyen OECD Genel Sekreteri Angel Gurria da göçmenlerin topluma uyumu için daha fazla çaba gösterilmesini istedi. OECD, teşkilata üye 35 ülkeye yaptığı çağrıda göçmenlerin meslekî vasıflarını daha hızlı bir biçimde tanımalarını ve onlara daha fazla dil kursu sunmalarını da istiyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin içinde çoğunluğunu Almanya, Japonya ve ABD gibi sanayi ülkelerinin oluşturduğu 35 ülke işbirliği içinde bulunuyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

New York MülteciGöçmenler ZirvesiKalkınma TeşkilatıDünya SavaşıSuriyeAlmanyaAfganistan Mülteciler Yüksek KomiserliğiEkonomikSosyalDirektörü Stefano ScarpettaAvrupaScarpettaOECD Genel Sekreteri Angel GurriaKalkınma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24