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Yaşam

OECD raporuna göre Türkiye kötü öğrenci

Türkiye’de eğitim ve çocuk bakımı kalitesinin, ortalamanın hâlâ çok altında olduğu ortaya çıktı.

29 Nisan 2012 07:51

Türkiye’de eğitim ve çocuk bakımı kalitesinin, ortalamanın hâlâ çok altında olduğu ortaya çıktı. Cuma günü yayımlanan OECD raporu, çocukların okul öncesi durumlarına ilişkin alarm niteliğinde.

Hürriyet'in haberine göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) raporuna göre Türkiye, çocukların aile ve okul dönemindeki eğitim süreçleri bakımında sınıfta kaldı. 34 OECD ülkesinde yapılan birden fazla araştırmayı biraraya getiren ve cuma günü yayımlanan bir rapor, Türkiye’de çocukların eğitimine ilişkin karanlık bir tablo sunuyor.

 

Gençlerde sonuncuyuz

 

Raporda yetişkinlerin eğitim sürecine katılmaları konusunda da Türkiye’nin kötü sınav vermesine dikkat çekiliyor. 18-24 yaş aralığında hâlâ eğitim hayatı içinde olanların oranı açısından, Türkiye, bir kez daha sonuncu. Bu yaşlardaki Türk gençlerinin yalnızca yüzde 52.8’i eğitim hayatına devam ediyor. Bu alanda birinci sırada, yüzde 95.8’lik oranıyla Slovenya var.

 

Bebek ölümünde birinciyiz!

 

Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında bebek ölümleri oranı bakımından en kötü performansını sergiliyor. Buna göre Türkiye’de doğan her bin bebekten 17’si ölüyor. Bu alanda performansı en iyi ülkeyse, doğan her bin bebekten 1.8’inin öldüğü Lüksemburg.

 

Çocuğu olan anne işi bırakıyor

 

Türkiye’nin son sırada yer aldığı bir başka alansa, evde 3 ila 5 yaş aralığında çocuk varken kadınların iş hayatında yer bulmasıyla ilgili. Türkiye’de bu yaş aralığında çocuğu olan annelerin yalnızca yüzde 21.4’ü çalışıyor. İzlanda’da oran yüzde 83.6.

 

Okuma becerimiz gittikçe düşüyor

 

2001 yılında oluşturulan Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi’nde (PIRLS) de Türkiye en kötü öğrenci olarak dikkati çekiyor. Türkiye’nin bu alanda elde ettiği puan 449’ken, birinci sıradaki Lüksemburg’un puanı 557. Projede çocukların okuma becerilerindeki gelişmeleri çeşitli kriterler eşliğinde endeksleniyor.

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