OECD raporu: Türkiye “İnternet bağlantısına erişimi olan öğrenciler" sıralamasında sondan 7. sırada

Dünya genelinde uzaktan eğitim sürecinde öğrenme kayıpları yaşanırken, bu kaybı en çok anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yaşadığı belirtiliyor. Soyut düşünme süreçleri gelişme sürecinde olan küçük yaş grubundaki çocukların uzaktan eğitimde verimli süreçler geçiremediği düşünülüyor. 77 ülkenin kıyaslandığı OECD raporuna göre, Türkiye, “İnternet bağlantısına erişimi olan öğrenciler” listesinde 70’inci oldu.

Eğitim Reformu Girişimi’nin Eğitim İzleme Raporlarının ikinci dosyası “Eğitimin İçeriği” yayımlandı. Rapor, ERG YouTube kanalında canlı yayımlanan bir etkinlikle kamuoyuna sunuldu. Dosyanın yazarı, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, raporun temel bulgularını sundu. Rapordaki bazı tespitler şöyle:

Öğrenme kaybı en çok matematik ve okuma yeteneğinde yaşandı

Öğrenme kayıpları ile ilgili araştırmalar uzun tatil dönemlerinin sonunda özellikle “matematik ve okuma üzerine öğrencilerde gerileme olduğunu, matematikte bu gerilemenin daha fazla yaşandığını” gösteriyor.

Ödevler için bilgisayara erişimi olan öğrencilerin ortalaması yüzde 70'in altında kaldı

77 ülkenin kıyaslandığı OECD raporuna göre, Türkiye, “İnternet bağlantısına erişimi olan öğrenciler” listesinde 70’inci oldu. Eğitime erişim açısından incelendiğinde ise ödevler için bilgisayara erişimi olan öğrencilerin ortalaması Türkiye’de yüzde 70’in altında kalıyor. “Avantajlı okullarda” okuyan öğrencilerde ise bu oran yüzde 90’a yaklaşıyor.

“İnternet bağlantısına erişimi olan öğrenciler” listesinde Endonezya son sırada yer alıyor; Danimarka, Finlandiya ve Estonya ise internet bağlantısına erişimi olan öğrenci oranının en çok olduğu ülkeler olarak öne çıkıyor.

EBA'yı kim kullanıyor?

Öğretmenlerin EBA’yı aktif olarak kullandığı ancak öğrencilerin önemli bir kısmının çeşitli nedenlerle erişim sağlayamadığı durumlar da yaşandı. Örneğin, Mardin’e bağlı Mazıdağı ilçesinde EBA’yı aktif kullanan öğretmenlerin oranı yüzde 84.3. Öğrenciler için bu oran yüzde 15.5. Mardin ili genelinde EBA’yı aktif kullanan öğretmenlerin oranı ise yüzde 80.9. Öğrencilerin oranı ise yüzde 22.2. Bu oranların eğitimde fırsat eşitliği ve etkili öğretimin eksikliği açılarından iyi analiz edilmesi gerekiyor.