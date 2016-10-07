OECD Raporu: Türkiye, çalışmayan ve okumayan gençlerin oranında ilk sırada

OECD’nin “Gençlik üzerine projektör” başlıklı “Bir Bakışta Toplum 2016” raporu yayımlandı. Rapora göre 15-29 yaş aralığındaki yaklaşık her 10 gençten 3'ü hem okumuyor hem de bir işte çalışmıyor. Türkiye bu oran ile 35 OECD ülkesi arasında birinci sırada. Üretime katılmayan genç nüfusun ekonomik maliyeti ise 25 milyar dolar... Türkiye’de 15-29 yaşındaki nüfusun yüzde 28.4’ü ne istihdama katılıyor ne de eğitim alıyor.

OECD, Türkiye’de “çalışmayan ve eğitim/öğretim görmeyen” gençlerin ekonomiye üretime katılmamaktan kaynaklanan “maliyetinin” GSYH’nın yüzde 3.4’ü, yani yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Yeni Çağ gazetesinin aktardığı bilgiye göre, raporun Türkiye bölümünde ülkede hem çalışmayan hem de okumayan gençlerin oranının büyük oranda düştüğü, ancak Türkiye’nin bu alanda yüzde 30 ile 35 OECD ülkesi arasında en yüksek orana sahip olduğu belirtiliyor.

Çalışmayan ve eğitim/öğretim görmeyen kişi oranı Türkiye’de özellikle yüzde 46 ilekadınlar arasında yüksek, OECD ortalamasında bu oran yüzde 18.

Türkiye’de kadınlar erkeklerden üç kez daha ‘çalışmama ve okumama’ riski ile karşı karşıya, erkekler için oran yüzde 17.

OECD “Bir Bakışta Toplum” raporunda Türkiye ile ilgili saptamalardan bazı bölümler şöyle:

Türkiye’nin sosyal yapısının incelendiği “Bir Bakışta Toplum 2016” raporuna göre OECD’deki en düşük “sosyal bağ” Türkiye’de ölçüldü.

Türkiye’deki yaşlıların sadece 68’i güvenebilecekleri akraba ya da arkadaşları bulunduğunu bildiriyor, OECD ise bu oran yüzde 87 oldu.

Türkiye’de çocuklar ve ihtiyarlar daha fazla yoksulluk riski altında.

Rapora göre Türkiye'de altı kişiden biri yoksul, OECD ortalamasına göre ise her 10 kişiden birinin yoksul olduğu belirtiliyor.

Raporda özellikle toplumsal güven ve dayanışma alanında Türk toplumu için algıları sarsacak veriler de yer alıyor.

Türkiye’de düşük bir kişilerarası güven düzeyi kaydedildi, diğerlerine güven duyduğunu söyleyen kişilerin payı yüzde 12 dolayında, oran OECD genelinin üçte biri.

Türkiye bu alanda 35 üye ülke arasında 34’üncü sırada. Düşük nüfuslu İskandinav ülkeleri ise güven endeksinde en üstte.

Türkiye’de genç kuşak arasında güven yüzde 15 ile biraz daha yüksek.

Türkiye’de okulu erken terk önemli bir sorun olmaya devam ediyor, özellikle genç kadınlar için...

2014’te Türk gençliğinin yarısından fazlası lise eğitimini tamamlamamıştı, bu Meksika’dan sonra OECD’deki en yüksek oran.