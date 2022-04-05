T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

OECD enflasyonuna Türkiye etkisi; 32 yılın zirvesine yükseldi

OECD bölgesinde enflasyon şubatta yüzde 7,7 olurken, Türkiye hariç tutulduğunda enflasyon yüzde 6,3 olarak kaydedildi

05 Nisan 2022 13:17

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD), enflasyonun Bölgede Türkiye'nin etkisiyle son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

Foreks'in haberine göre OECD bölgesinde önceki ay yüzde 7,2 olan yıllık enflasyon, şubat ayında yüzde 7,7'ye yükseldi. Böylece 1990 Ayüzde 7,7ralık ayından bu yana en yüksek oran görüldü. Türkiye hariç tutulduğunda enflasyon yüzde 5,8'den yüzde 6,3'e çıktı.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 5,1'den yüzde 5,5'e çıktı.

Enerji fiyatlarında artış yıllık bazda yüzde 26,6 oldu. Bir önceki ay enerji fiyatlarında yüzde 26,2 artış olmuştu.

Gıda fiyat artışı yüzde 7,5'ten yüzde 8,6'ya yükseldi.

32 yılın zirvesiOECDenflasyonTürkiye etkisiyüzde 77
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24